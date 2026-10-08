Литва начала срочно укреплять границу с Калининградской областью РФ: перебрасывает дополнительные войска

Границу Литвы с Калининградской областью России укрепят литовские военные. Соответствующая превентивная мера уже согласована, и развертывание войск ожидается в течение ближайших нескольких недель.

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Об этом заявил министр внутренних дел Литовской Республики Мартинас Кателинас. 7 октября на своей странице в Facebook он сообщил, что поручил министру национальной обороны Робертасу Каунасу "направить военнослужащих для оказания помощи пограничникам".

"Хочу четко заявить: ситуация на границе Литвы в настоящее время спокойная, поводов для паники нет. Развертывание войск является превентивной мерой, направленной на обеспечение готовности и предотвращение инцидентов", – подчеркнул глава МВД.

Кателинас пояснил, что решение принято с учетом "вчерашнего инцидента на латвийской границе и оценки общей ситуации с безопасностью". Также в Вильнюсе учли "признаки того, что Россия может объявить мобилизацию".

"Наша граница надежно защищена. Мы следим за ситуацией в регионе. Литва готова", – заверил министр.

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Что предшествовало

В Латвии произошел напряженный инцидент на границе с Беларусью: группа из не менее 20 мигрантов в сопровождении вооруженных людей в масках пыталась проникнуть в страну, угрожая латвийским солдатам.

Через несколько часов после этого неизвестные в масках вновь появились на латвийской территории. Они повредили электрощит и похитили две камеры пограничного наблюдения, после чего сбежали в Беларусь до прибытия пограничников.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, министр здравоохранения Литвы Линас Кукураитис не исключил, что его государство может ограничить транзит российских граждан, если сообщения о случаях легочной чумы в России подтвердятся и болезнь будет представлять угрозу. В таком случае вопрос будет рассматриваться совместно с Европейским Союзом.