Литва начала срочно укреплять границу с Калининградской областью РФ: перебрасывает дополнительные войска

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Путин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоПутин подарил себе на день рождения убийство детей: Зеленский озвучил потери от российских обстрелов. ВидеоДворец спорта в Киеве переименуют. Стало известно новое названиеДворец спорта в Киеве переименуют. Стало известно новое названиеСилы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. ВидеоСилы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. ВидеоКонтролировал сбыт наркотиков и устранял конкурентов: в Черкасской области будут судить "смотрящего" за городом Чигирин. ФотоКонтролировал сбыт наркотиков и устранял конкурентов: в Черкасской области будут судить "смотрящего" за городом Чигирин. ФотоИллюстративное фото. УспехТри знака зодиака, для которых в середине октября откроются двери в новую жизнь: ангелы дали вам зеленый свет"Смена политического курса": Портников объяснил, какой опасный "сигнал" подал Путин на Валдайском форуме"Смена политического курса": Портников объяснил, какой опасный "сигнал" подал Путин на Валдайском форуме"У меня начинается". Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру"У меня начинается". Магучих сделала откровенное признание про свою карьеру"Ольга Павловна, вы будете довольны!" Цибульская раскрыла основные источники своих доходов: это не концерты"Ольга Павловна, вы будете довольны!" Цибульская раскрыла основные источники своих доходов: это не концертыНедалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. ФотоНедалеко от Прилук обнаружили неразорвавшуюся боевую часть российской крылатой ракеты. ФотоИллюстративное фото, IT-специалисты, работа в Украине.В Украине резко упал спрос на ИТ-специалистов: кому сейчас сложнее всего найти работу

Литва начала срочно укреплять границу с Калининградской областью РФ: перебрасывает дополнительные войска

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
icon 189
Литва начала срочно укреплять границу с Калининградской областью РФ: перебрасывает дополнительные войска
Литовский пограничник стоит на контрольно-пропускном пункте рядом с Девенишкеси. Иллюстративное фото

Границу Литвы с Калининградской областью России укрепят литовские военные. Соответствующая превентивная мера уже согласована, и развертывание войск ожидается в течение ближайших нескольких недель.

Об этом заявил министр внутренних дел Литовской Республики Мартинас Кателинас. 7 октября на своей странице в Facebook он сообщил, что поручил министру национальной обороны Робертасу Каунасу "направить военнослужащих для оказания помощи пограничникам".

"Хочу четко заявить: ситуация на границе Литвы в настоящее время спокойная, поводов для паники нет. Развертывание войск является превентивной мерой, направленной на обеспечение готовности и предотвращение инцидентов", – подчеркнул глава МВД.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 5,2 т.
В Китае отреагировали на вспышку чумы в России
icon 5,2 т.
В Китае отреагировали на вспышку чумы в России
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 4,1 т.
Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности
icon 4,1 т.
Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,1 т.
В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие
icon 2,1 т.
В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие

Кателинас пояснил, что решение принято с учетом "вчерашнего инцидента на латвийской границе и оценки общей ситуации с безопасностью". Также в Вильнюсе учли "признаки того, что Россия может объявить мобилизацию".

"Наша граница надежно защищена. Мы следим за ситуацией в регионе. Литва готова", – заверил министр.

Литва начала срочно укреплять границу с Калининградской областью РФ: перебрасывает дополнительные войска

Полный текст поста (на языке оригинала). Источник: Скриншот Facebook Martynas Katelynas

Что предшествовало

В Латвии произошел напряженный инцидент на границе с Беларусью: группа из не менее 20 мигрантов в сопровождении вооруженных людей в масках пыталась проникнуть в страну, угрожая латвийским солдатам.

Через несколько часов после этого неизвестные в масках вновь появились на латвийской территории. Они повредили электрощит и похитили две камеры пограничного наблюдения, после чего сбежали в Беларусь до прибытия пограничников.

Как писал OBOZ.UA, министр здравоохранения Литвы Линас Кукураитис не исключил, что его государство может ограничить транзит российских граждан, если сообщения о случаях легочной чумы в России подтвердятся и болезнь будет представлять угрозу. В таком случае вопрос будет рассматриваться совместно с Европейским Союзом.

Похожие темы
Российская военная угрозаЛитваРоссия - страна-агрессорНАТО
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться