Lockheed Martin может создать специальную версию F-16 для нужд Украины – Defence Blog

Американская компания Lockheed Martin разрабатывает идею специальной версии истребителя F-16, созданной с учетом потребностей Украины. Она может иметь большую дальность полета, новый радар AESA и усиленные возможности противовоздушной обороны.

Видео дня

Об этом сообщило издание Defence Blog. Также компания рассматривает возможность более глубокой интеграции европейского оружия в самолеты, включая управляемые бомбы и крылатые ракеты.

Что известно

Идею создания такой версии истребителя озвучили на фоне расширения сотрудничества американской оборонной компании с Украиной.

Один из рассматриваемых вариантов предусматривает создание F-16 с увеличенной дальностью полета и радаром AESA. Такой радар должен позволить пилотам обнаруживать низколетящие дроны и крылатые ракеты раньше и быстрее, чем позволяют радары на нынешних украинских самолетах.

Также компания рассматривает возможность более глубокой интеграции европейского оружия в самолеты, включая управляемые бомбы и крылатые ракеты. Отмечается, что это должно предоставить Украине больше возможностей, чем сочетание западных боеприпасов, которые сегодня несут ее F-16.

По словам источников, никаких конкретных переговоров по этому поводу пока не ведется. Также не сообщается, сколько будет стоить такой вариант и какие европейские виды оружия Lockheed Martin будет интегрировать в приоритетном порядке. В целом эта идея потребует одобрения Вашингтона, прежде чем перейти к ее реализации..

РЕКЛАМА

Тем временем Украина заинтересована в доступном, универсальном истребителе, который украинские пилоты уже освоили в боевых условиях. Особенно актуален этот вопрос накануне сложной зимы. Источники добавили, что компания Lockheed Martin рассчитывает на многочисленные совместные проекты с Украиной.

"Это работает с первого дня использования F-16 и работает до сих пор. Особенно накануне сложной зимы, во время массированных атак "Шахедов", F-16 их уничтожают. И у нас очень хороший показатель уничтожения "Шахедов". Поэтому мы очень гордимся тем, что у нас есть такая возможность. Искренне благодарим. Мы рассчитываем на продолжение программы", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Главные истории дня

Истребитель F-16

F-16 стал основой Воздушных сил Украины с момента прибытия первых самолетов в 2024 году, и сейчас этот тип выполняет примерно 80 процентов всех боевых вылетов Воздушных сил Украины. Только одно украинское авиакрыло F-16 сбило более 1000 российских беспилотников и крылатых ракет типа "Шахед", а его заместитель командира заявил американской аудитории, что Украине больше всего нужны более новые самолеты Block 70 и больше ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине уже шесть оборонных компаний производят миниатюрные турбореактивные двигатели для дронов на серийном уровне. Еще 11 стартапов занимаются соответствующими разработками, и также потенциально могут в ближайшем будущем перейти к производству.