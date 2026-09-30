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Самолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россиянином

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
Самолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россиянином
Иллюстративное фото. Самолет в небе.
Источник: Magnific.com

Пассажирский самолет, следовавший из Дубая в Те.ль-Авив передал код, указывающий на угон. Воздушное судно снизилось до подозрительной высоты и изменило курс в сторону Саудовской Аравии.

В итоге информация об угоне самолета не подтвердилась, а причиной инцидента стала абсурдная ситуация – драка пилотов. OBOZ.UA выяснил, что известно о ситуации, которая поставила на уши весь Ближний Восток.

Подробности инцидента

Самолет якобы передал наземному диспетчеру коды экстренной помощи 7700 и 7500. Cогласно предварительному отчету, сразу после того, как самолет подал сигнал о похищении воздушного судна, в воздух были подняты два истребителя Военно-воздушных сил Израиля. Также были подняты саудовские истребители.

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В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац провели срочные консультации по вопросам безопасности. Источник в службах безопасности подчеркнул, что "подтвержденной информации об угоне нет, пилот подал сигнал бедствия".

Журналист Субодх Кумар сообщил на своей странице в соцсети Х, что в самолете находилось 180 пассажиров, включая более 100 израильтян. Также он подтверждает, что рейс, следовавший из Абу-Даби в Тель-Авив, был перенаправлен в Саудовскую Аравию.

Самолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россиянином

Сигнал лиха подали на шляху до Тель-Авіва

Источник: flightradar24

Драка поломала все планы полета

К счастью, информацию о похищении воздушного судна и, как следствие, угрозе теракта, вскоре опровергли. Израильские медиа написали, что причина всей этой ситуации – драка между пилотами.

Авиакомпания FlyDubai также подтвердила, что между пилотами самолета произошла драка на борту. В связи с этим курс самолета пришлось срочно менять и садиться в саудовском аэропорту Табук.

Из-за чего пилоты решили подраться и поставить под угрозу безопасность почти двух сотен людей, в авиакомпании FlyDubai пока не рассказали. Впрочем, по данным израильского Channel 12, в состав экипажа входили российский и украинский пилоты.

Самолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россиянином

Літак терміново змінив маршрут

Источник: flightradar24

Напомним, Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства об ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

Как аообщал OBOZ.UA, в Венесуэле разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились семь человек. Среди них – украинская модель София Комар и двое местных бизнесменов – братья Доминго Арнальдо и Гильермо Альфредо Амаро Чакон. Все пассажиры и члены экипажа выжили, однако получили травмы, а информации об их состоянии и месте госпитализации пока нет.

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