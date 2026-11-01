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Лидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организацией

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Лидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организацией
Лидер "Объединенного списка" Юсеф Джабарин. Источник: ANC 24/Facebook

В израильском Кнессете уже вскоре может быть сформировано так называемое "еврейско-арабское большинство", которое составит новое правительство страны. Большинство может быть образовано партиями "Яшар" и "Бе-Яхад", если к ним присоединится так называемый "Объединенный список арабских партий", который также прошел в парламент страны. Хотя "Объединенный список" уже подтвердил, что может присоединиться к "Яшар" и "Бе-Яхад" ради свержения правительства Нетаньягу, арабские партии не готовы согласиться с большинством лозунгов еврейских партий.

Так, глава "Объединенного списка" Юсеф Джабарин во время последнего интервью снова отказался называть ХАМАС террористической организацией. И это далеко не первый такой отказ, отмечают израильские вещатели.

Это не допрос

Джабарин утверждает, что блок партий, который он возглавляет, неоднократно осуждал нападение, совершенное террористами ХАМАС в октябре 2023 года. Однако он вообще не обратил внимания на вопрос журналистов, почему политик по-прежнему избегает формулировки "террористическая группировка ХАМАС". А на отдельно подчеркнутую просьбу все же ответить на этот вопрос он сказал буквально: "дорогие мои, я не в комнате для допросов".

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Однако Джабарин еще раз подчеркнул, что "Объединенный список" был "тверд в своей реакции" на события октября 2023 года: "мы сказали, что осуждаем резню в общинах на границе с Газой".

Объединение с оппозицией

Джабарин подтверждает, что с лидерами "Яшар" и "Бе-Яхад" "были установлены первые контакты" ради формирования коалиционного большинства. И да, "Объединенный список" "действительно готов" принять участие в создании парламентского большинства.

Однако лидер "Объединенного списка" отдельно подчеркнул: это лишь "первые, неформальные контакты, а не официальные переговоры".

Так или иначе, Джабарин прямо намекает, что не может игнорировать своих арабских избирателей (явка которых, по сравнению с выборами 2022 года, выросла почти на 80%), которые "восприняли выборы "как чрезвычайное положение", потому что увидели возможность свергнуть Нетаньягу, Бен-Гвира и Смотрича (премьер-министра, и министров внутренней безопасности и финансов соответственно, – OBOZ.UA) и наказать их за многолетние оскорбления".

Что говорят у Нетаньягу

Тем временем партия Нетаньягу "Ликуд" заявила, что выборы были "украдены". Упомянутый выше Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения относительно их финансирования из Катара. Публичных доказательств такого финансирования пока представлено не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 25 октября, премьер Нетаньягу опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта. Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране.

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