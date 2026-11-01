Лидер партии, прошедшей в парламент Израиля, отказался называть ХАМАС террористической организацией

В израильском Кнессете уже вскоре может быть сформировано так называемое "еврейско-арабское большинство", которое составит новое правительство страны. Большинство может быть образовано партиями "Яшар" и "Бе-Яхад", если к ним присоединится так называемый "Объединенный список арабских партий", который также прошел в парламент страны. Хотя "Объединенный список" уже подтвердил, что может присоединиться к "Яшар" и "Бе-Яхад" ради свержения правительства Нетаньягу, арабские партии не готовы согласиться с большинством лозунгов еврейских партий.

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Так, глава "Объединенного списка" Юсеф Джабарин во время последнего интервью снова отказался называть ХАМАС террористической организацией. И это далеко не первый такой отказ, отмечают израильские вещатели.

Это не допрос

Джабарин утверждает, что блок партий, который он возглавляет, неоднократно осуждал нападение, совершенное террористами ХАМАС в октябре 2023 года. Однако он вообще не обратил внимания на вопрос журналистов, почему политик по-прежнему избегает формулировки "террористическая группировка ХАМАС". А на отдельно подчеркнутую просьбу все же ответить на этот вопрос он сказал буквально: "дорогие мои, я не в комнате для допросов".

Однако Джабарин еще раз подчеркнул, что "Объединенный список" был "тверд в своей реакции" на события октября 2023 года: "мы сказали, что осуждаем резню в общинах на границе с Газой".

Объединение с оппозицией

Джабарин подтверждает, что с лидерами "Яшар" и "Бе-Яхад" "были установлены первые контакты" ради формирования коалиционного большинства. И да, "Объединенный список" "действительно готов" принять участие в создании парламентского большинства.

Однако лидер "Объединенного списка" отдельно подчеркнул: это лишь "первые, неформальные контакты, а не официальные переговоры".

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Так или иначе, Джабарин прямо намекает, что не может игнорировать своих арабских избирателей (явка которых, по сравнению с выборами 2022 года, выросла почти на 80%), которые "восприняли выборы "как чрезвычайное положение", потому что увидели возможность свергнуть Нетаньягу, Бен-Гвира и Смотрича (премьер-министра, и министров внутренней безопасности и финансов соответственно, – OBOZ.UA) и наказать их за многолетние оскорбления".

Что говорят у Нетаньягу

Тем временем партия Нетаньягу "Ликуд" заявила, что выборы были "украдены". Упомянутый выше Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения относительно их финансирования из Катара. Публичных доказательств такого финансирования пока представлено не было.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 25 октября, премьер Нетаньягу опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта. Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране.