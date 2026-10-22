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Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,0 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
Подлодка была затоплена собственным экипажем после атаки Королевского флота в июле 1944 года. Источник: Gasperados.

У юго-западного побережья Великобритании спустя 82 года после исчезновения нашли немецкую подводную лодку U-672, затонувшую во время Второй мировой войны. Ее обнаружила команда глубоководных дайверов, а позднее идентифицировали специалисты из Плимута.

Все 52 члена экипажа выжили после инцидента в июле 1944 года. Об этом говорится в материале BBC News.

Подводную лодку U-672 обнаружили примерно в 20 милях (32 км) от города Солкомб в графстве Девон. Она лежит на глубине около 230 футов (70 метров).

Сначала обломки нашла в августе команда глубоководных дайверов из Портленда. Позднее к работе присоединились участники дайвинг-команды Gasperados из Плимута, которым удалось идентифицировать субмарину по ее характерным деталям.

Дайвер Доминик Робинсон рассказал, что во время осмотра увидел шноркель и боевую рубку подводной лодки. Именно эти элементы помогли получить видеоматериалы, необходимые для установления ее личности.

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"Когда мы начали обходить его и я увидел отдельные характерные детали – шноркель, боевую рубку и другие элементы, – я понял, что нам удастся получить видео, необходимое для идентификации. Я был очень рад этому", – отметил дайвер.

В июле 1944 года немецкую субмарину атаковал британский корабль HMS Balfour. После удара подводная лодка начала протекать, и ее командир пытался как можно дольше отложить решение всплыть, чтобы дать экипажу шанс спастись.

Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото

Дайверы обнаружили лодку в августе, прежде чем ее официально идентифицировали. Источник: Гаспередос.

В конце концов командир приказал продуть балластные цистерны, чтобы поднять лодку на поверхность. После этого 52 члена экипажа покинули субмарину и пересели в спасательные плоты.

По словам Робинсона, на следующий день британские самолеты и корабли обнаружили моряков в море. Всех членов экипажа спасли и доставили в лагерь для военнопленных. После окончания войны они вернулись в Германию.

Немецкий историк Второй мировой войны Аксель Нистле, специализирующийся на исследовании подводных лодок, объяснил, что место затопления U-672 неправильно указали в документах британского флота.

Из-за канцелярской ошибки координаты отличались от фактического места примерно на 46 миль (74 км). Это и помешало обнаружить обломки раньше.

Доминик Робинсон также пообщался с семьей командира подводной лодки. По его словам, родные рассказали, что тот прожил долгую и счастливую жизнь после войны.

"Они сказали, как сильно он гордился бы и как был бы рад узнать, что его наконец нашли", – рассказал дайвер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Франции из-за лесных пожаров произошла детонация боеприпасов времен Второй мировой войны на складе, о существовании которого местные власти до этого не знали. Серия взрывов прогремела в населенном пункте Ле-Порж в департаменте Жиронда.

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