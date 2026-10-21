Лейпциг — не конечная цель: Путин отдал приказ усилить диверсии в Европе — WSJ

Москва активизировала секретные операции против стран НАТО на фоне отсутствия желаемого для Кремля прогресса в войне против Украины. После попытки диверсии в немецком аэропорту Лейпцига представитель Кремля предупредил немецкую сторону, что этот объект не станет последней целью России.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Приказ усилить диверсионные операции против стран НАТО лично отдал российский диктатор Владимир Путин.

Что известно о попытке диверсии в Лейпциге

В начале августа 2026 года на аэродроме в восточной Германии, где находился украинский транспортный самолет Ан-124, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Самолет использовался для перевозки военной помощи Украине. Дронами управляли агенты российской военной разведки.

Впоследствии стало известно, что беспилотников было несколько. 1 сентября Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. Москва отвергает эти обвинения.

После раскрытия операции представитель Кремля связался с коллегой в немецком правительстве и предупредил, что Лейпциг не будет последней целью. Имя российского чиновника WSJ не раскрывает.

Почему Россия активизирует диверсии

Летом в Москве росло недовольство из-за отсутствия желаемых результатов как на фронте в Украине, так и в переговорах с США. Украина не согласилась на требования Путина, несмотря на продолжение боевых действий и дипломатические контакты.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф после поездки в Москву лично предупредил европейских коллег из разведывательных служб и ряд политиков об активизации российских диверсионных операций.

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Какие инциденты зафиксировали в Европе

После попытки диверсии в Лейпциге в европейских странах участились инциденты, которые связывают с возможными российскими секретными операциями.

В частности, в августе произошли поджоги на предприятиях по производству беспилотников в Эстонии и Польше. В том же месяце власти Словакии заявили, что предотвратили запланированный поджог завода по производству украинских дронов на своей территории.

Кроме того, в течение последних недель Польша, Литва и Болгария сообщали о диверсиях против наземных станций спутниковой связи Starlink.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии автомобиль протаранил защитное ограждение возле стоянки грузовых самолетов. Инцидент произошел на фоне предыдущих случаев с подозрительными беспилотниками на территории аэропорта.