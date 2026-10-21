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Лейпциг — не конечная цель: Путин отдал приказ усилить диверсии в Европе — WSJ

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
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Лейпциг — не конечная цель: Путин отдал приказ усилить диверсии в Европе — WSJ
В августе полиция провела обыск на территории немецкого аэропорта Лейпциг-Халле после атаки с использованием дрона. Источник: Hendrik Schmidt / dpa

Москва активизировала секретные операции против стран НАТО на фоне отсутствия желаемого для Кремля прогресса в войне против Украины. После попытки диверсии в немецком аэропорту Лейпцига представитель Кремля предупредил немецкую сторону, что этот объект не станет последней целью России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Приказ усилить диверсионные операции против стран НАТО лично отдал российский диктатор Владимир Путин.

Что известно о попытке диверсии в Лейпциге

В начале августа 2026 года на аэродроме в восточной Германии, где находился украинский транспортный самолет Ан-124, обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Самолет использовался для перевозки военной помощи Украине. Дронами управляли агенты российской военной разведки.

Впоследствии стало известно, что беспилотников было несколько. 1 сентября Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. Москва отвергает эти обвинения.

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После раскрытия операции представитель Кремля связался с коллегой в немецком правительстве и предупредил, что Лейпциг не будет последней целью. Имя российского чиновника WSJ не раскрывает.

Почему Россия активизирует диверсии

Летом в Москве росло недовольство из-за отсутствия желаемых результатов как на фронте в Украине, так и в переговорах с США. Украина не согласилась на требования Путина, несмотря на продолжение боевых действий и дипломатические контакты.

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф после поездки в Москву лично предупредил европейских коллег из разведывательных служб и ряд политиков об активизации российских диверсионных операций.

Какие инциденты зафиксировали в Европе

После попытки диверсии в Лейпциге в европейских странах участились инциденты, которые связывают с возможными российскими секретными операциями.

В частности, в августе произошли поджоги на предприятиях по производству беспилотников в Эстонии и Польше. В том же месяце власти Словакии заявили, что предотвратили запланированный поджог завода по производству украинских дронов на своей территории.

Кроме того, в течение последних недель Польша, Литва и Болгария сообщали о диверсиях против наземных станций спутниковой связи Starlink.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии автомобиль протаранил защитное ограждение возле стоянки грузовых самолетов. Инцидент произошел на фоне предыдущих случаев с подозрительными беспилотниками на территории аэропорта.

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