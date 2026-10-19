То, что происходит во Франции, Германии, Италии, – это последствия СамоДенацификации. Желание все уравнять, нивелировать, обобщить и глобализировать – неважно, к какой ты нации принадлежишь, какой у тебя язык, культура, история, традиции, вероисповедание.

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Неважно, мужчина ты или женщина – это все среднего рода. Из Африки ты или из Австрии – мы все один народ и все одинаковы.

Нет. Не одинаковы. Размывание границ национальной, сексуальной, религиозной, культурной, расовой – любой – идентичности фактически ведет к уничтожению тех наций, рас, культур, которые на это подписались.

Многое в этом остается непонятным и в то же время совершенно очевидным для меня.

Совершенно очевидно, что здесь торчат "российские уши". Да, проблема мигрантов не надуманная. Она существует. Но почему-то она особенно остро ощущается перед выборами. Перед теми, на которых важно протащить какую-нибудь Ле Пен, промосковскую, и у которой основная тема – это мигранты. Собственно, на которой она и будет строить всю избирательную кампанию. И после этих кадров даже самый демократичный демократ, ЛГБТ-куколд, побежит и отдаст свой голос за нее. Руководствуясь инстинктом самосохранения.

Второе, и это крайне важно. Что остается непонятным. Конечно, власти Франции, и президент, и правительство сидят и дрожат от непопулярных шагов, самоустранившись от таких действий бандитских мигрантов.

Но где реакция самих граждан??

Я не представляю, если бы эти завезенные в Украину начали бы жечь Софийский собор или грабить "Ашаны", "Сильпо", "МЕТРО", "Новую почту" и что-то вытаскивать оттуда – уже через несколько дней под каждым магазином стояли бы отряды самообороны с палками, арматурой и ножиками, готовые отдать душу и тело за собственные убеждения, за принципы демократии и свою страну.

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И сотни недоеденных шоколадных зайчиков тащили бы за ноги, складывали бы где-то под Офисом Президента или Департаментом миграционной службы Украины прямо на ступеньках, устраивая из тел баррикады. Требуя жестких и справедливых мер для защиты своего государства.

А что мы видим там вместо этого? Стоит бедная французская женщина, присоединившаяся к их так называемым "студенческим акциям", и потрясенная тем, что некоторые из бандитов начали грабить магазины. Она пыталась их остановить, призывая, что это не то, ради чего они вышли на улицу, но ее оттолкнули и приказали замолчать.

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Что в первую очередь нужно сделать Франции:

Проверить все подозрительные транзакции и поступления средств в страну. Поскольку любое преступление оставляет после себя финансовый след. Без денег из России никто работать не будет.

Во-вторых. Выявить всех организаторов. А они есть. Даже в мирных акциях или преступных действиях всегда есть руководители.

В-третьих. Спецслужбы должны более внимательно присмотреться к политикам, работающим на Москву.

Закрыть любые "клубы", связанные с россией. "Русские дома", спортзалы с русским рукопашным боем, всевозможные русские кружки, русские ресторанчики, так называемые СМИ и все, что имеет отношение к россии. Именно через такие незамысловатые заведения происходит финансирование и манипулирование "пятой колонной" во Франции.

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Четвертое. Объявить военное положение, вывести всех правоохранителей, умеющих стрелять, и остатки той армии, которая еще есть, и не дать превратить страну в Донбасс 2014 года с "Русской весной" им. Ле Пен.

Для россии эта ситуация – не только проверка на прочность Франции, но и проверка того, как можно устраивать саботаж, вести гибридную войну, устраивать поджоги, выражать несогласие с выборами, типа "Ле Пен выиграла, но были фальсификации".

Все эти господа по указанию из москвы легко парализуют Францию в случае, если Кремль пойдет на Польшу или Прибалтику. Заблокируют воинские части, порты, аэропорты, военные аэродромы, администрации и т. д. И так называемая 5-я статья Устава НАТО фактически окажется недействительной в связи с этими обстоятельствами.

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И самое страшное для Европы даже не то, что кремль научился поджигать чужие магазины и дома. А то, что хозяева этих домов, стоя по колено в пепле, до сих пор спорят, не обидит ли кого-нибудь слово "пожар".

И когда кремль наконец решит парализовать Францию, европейская демократия продемонстрирует всю свою мощь.

А пятая статья НАТО наконец-то заработает!

"Здравствуйте! Вы дозвонились до службы коллективной обороны. Ваше вторжение очень важно для нас. Чтобы выразить глубокую озабоченность, нажмите 1. Чтобы выразить чрезвычайно глубокую озабоченность, нажмите 2. Чтобы капитулировать, оставайтесь на линии. Все наши операторы сейчас заняты диалогом с москвой".

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