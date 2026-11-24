Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил ответственным ведомствам на следующей неделе подготовить четкую позицию по возможным ограничениям на границе с Россией. Такой вопрос возник вслед за закрытием Эстонией с 1 декабря своих пунктов пропуска на границе с Россией.

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По словам премьера, странам Балтии следует стремиться к согласованному подходу в этом вопросе. Об этом сообщило издание Delfy.

Что известно

Кулбергс подчеркнул, что вопрос закрытия границы необходимо рассматривать комплексно и при этом учитывать как соображения безопасности, так и возможное перераспределение потоков людей, пересекающих границу, между странами Балтии.

Также он пояснил, что необходимо получить всестороннюю оценку министерства иностранных дел и министерства сообщения, чтобы понимать возможные последствия для транзита и пересечения границы.

Министр внутренних дел Эстонии Янис Домбрава поддерживает закрытие пунктов пересечения границы с Россией, однако отметил, что сначала необходимо достичь единого видения этого вопроса на уровне правительства.

"Новое правительство было утверждено совсем недавно. Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать", – заявил Домбрава.

Что предшествовало

Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Этот шаг связан с деятельностью российской военной разведки ГРУ и попытками дестабилизировать ситуацию в Эстонии.

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По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, есть четкие доказательства того, что российская военная разведка организовала диверсионную атаку против одного из эстонских предприятий оборонной промышленности.

Министр также подчеркнул, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия.

Причиной такого шага стала попытка поджога здания эстонской оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе разведывательные и ударные.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в населенном пункте Виймси неподалеку от Таллина. По данным эстонских правоохранителей, злоумышленники пытались проникнуть на территорию предприятия, разбить окна и залить внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы вызвать пожар и взрыв.

Главные истории дня

В Латвии отметили, что возможность обслуживать больший поток людей на пункте пропуска является

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс на прошлой неделе в эфире Латвийского радио, отвечая на вопрос о том, хватит ли у пограничников ресурсов для обслуживания дополнительного потока людей, пересекающих границу в случае закрытия эстонской границы с Россией, объяснил, что для этого придется привлекать сотрудников к сверхурочной работе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце сентября 2026 года эстонские власти обвинили российские спецслужбы в организации поджога здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллине. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа. По данным эстонской службы внутренней безопасности, это была диверсия, заказанная российскими спецслужбами.