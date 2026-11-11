Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
проект Рассвет аналог СтарлинкРоссийский проект "Рассвет" уже задействован в войне против Украины: в чем опасность и как противодействовать угрозеСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность российской армии на 2 580 оккупантов: данные ГенштабаНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемНайдите желудь на картинке с листьями: справятся только люди с идеальным зрениемИллюстрация – евро в кошелькеУкраинцы больше не смогут делать дорогие покупки в Польше: какие важные документы нужныГолубое пламя газовой конфорки, калькулятор и лист бумаги на кухонной столешницеТариф на газ с 1 декабря: сколько будет стоить кубометрКакое решение принял судНа Закарпатье мужчина с инвалидностью III группы требовал от государства 1 млн грн компенсации за штраф от ТЦК и мобилизацию: чем все закончилосьИллюстрация — новое жилье, покупка жилья, ипотека.Украинцы больше не хотят покупать квартиры в Киеве: какие города выбирают вместо негоЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряЛучший день для решения финансовых вопросов: Близнецов ждет успех, а Скорпионов большие неприятности – гороскоп на 11 ноябряОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетой и 163 дронами: большинство целей сбила ПВО, но есть последствия в областях. ФотоОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. ФотоОккупанты ударом по Сумской области убили бывшую сотрудницу заповедника: подробности трагедии. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
294
Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information
Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: X/screengrab

Благодаря отношениям генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг удалось организовать поставки в Китай около 240 тысяч чипов американской компании на общую сумму не менее $7,5 млрд. Среди них были и процессоры, экспорт которых в КНР запрещен американским законодательством.

Об этом сообщило издание The Information. Отмечается, что муж предпринимательницы и ее сестра создали сеть компаний в Китае и Сингапуре, через которую закупали и переправляли оборудование Nvidia китайским заказчикам.

Как работала схема

Как отмечает издание, в центре схемы была китайская компания Shanghai Century Litong, созданная в июне 2023 года. Уже в октябре того же года она получила статус приоритетного облачного партнера Nvidia, что давало ей преимущество в доступе к чипам.

Когда поставки процессоров, экспорт которых в Китай ограничен, начали задерживаться, Элис Хуанг воспользовалась личными связями с руководством Nvidia и ее дистрибьюторами, чтобы обеспечить поставки, отмечает издание.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
2,9 т.
В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету
2,9 т.
В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету
София ЗакревскаяСофия Закревская
2,0 т.
Пентагон "потерял" запчасти для F-35 на сумму более $85 млн: как такое могло произойти
2,0 т.
Пентагон "потерял" запчасти для F-35 на сумму более $85 млн: как такое могло произойти
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
1,9 т.
В Перу открыли самую высокую в мире статую Папы Римского: кто удостоился такой чести. Фото
1,9 т.
В Перу открыли самую высокую в мире статую Папы Римского: кто удостоился такой чести. Фото

Всего через связанную с ней сеть в Китай попало около 240 тысяч чипов H100, H200 и A100. Компания не только закупала оборудование, но и арендовала вычислительные мощности и управляла дата-центрами.

Еще одним звеном была сингапурская компания Megaspeed International, где Элис Хуанг занимала руководящую должность. Ранее компания уже привлекала внимание американских правоохранителей из-за подозрений в переправке передовых чипов Nvidia из Юго-Восточной Азии в Китай. По данным Bloomberg, в 2023-2025 годах импорт чипов Nvidia компанией Megaspeed достиг примерно $4,6 млрд.

Дженсен Хуанг и Элис Хуанг.Источник: theinformation.com

Кто такая Элис Хуанг

Элис Хуанг, также известная как Хуан Ле, – китайская бизнесвумен, которая, по данным Reuters, построила карьеру в финансовом секторе Китая. Элис работала в инвестиционной компании Shanghai Hexi Investment Management, а ранее – в частном банке HSBC в Гонконге и CITIC Securities.

В марте 2023 года она стала контролирующей акционеркой сингапурской компании Megaspeed. Позже компанию подозревали в том, что она помогала китайским клиентам получать чипы, экспорт которых в КНР Вашингтон запретил.

Отношения Элис Хуанг с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом

Об отношениях Элис Хуанг с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом ранее сообщала The New York Times. По данным издания, американские чиновники считали ее агентом китайской разведки, которая передавала Пекину информацию.

Со своей стороны, Дженсен Хуанг 8 ноября признал в письме сотрудникам Nvidia, что изменял жене. Он попросил прощения у семьи и коллег, но не раскрыл подробностей отношений с предпринимательницей.

После появления информации о вмешательстве иностранной разведки совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании, которое будет проводить комитет независимых директоров с помощью внешних юристов.

Сам Хуанг поддержал проверку и пообещал сотрудничать с ней. Отдельно ситуацию изучает ФБР.

Как скандал повлиял на акции компании

На фоне скандала акции Nvidia 9 ноября упали на 4,3%, а 10 ноября – еще более чем на 6%. По подсчетам Reuters, за два торговых дня компания рисковала потерять более $470 млрд рыночной стоимости. Тем временем Microsoft вновь опередила Nvidia по капитализации и стала второй самой дорогой компанией мира после периода в июне 2025 года.

Кроме того, против руководителя Nvidia акционеры подали коллективный иск. Они возмущены тем, что компания не раскрыла информацию о связях Хуанга с женщиной, которую подозревают в шпионаже, и связанных с этим рисках для бизнеса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядела бизнесвумен Элис Хуанг, оказавшаяся в центре международного скандала после сообщений о ее близких отношениях с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Похожие темы
ШпионажКитайСШАскандалы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!