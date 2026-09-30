Все, наверное, видели мемы, как китайский генсек смотрит на мистера Трампа во время визита в США. Мне стало интересно, а как этот визит освещался в самом Китае, поэтому я попросил наших восточных коллег из SEC Newgate провести подробный мониторинг.

Видео дня

Мониторинг оказался скучным, как и вся коммунистическая идеология. Но не без нюансов, которые приведены ниже в максимально доступной форме – с помощью цифр.

11 – именно столько лет прошло с предыдущего государственного визита Си в США. Китайские тексты упоминают эту цифру почти в каждом абзаце, отмечая при этом, что лидеры обменялись визитами за полгода, чего раньше никогда не было.

60 – столько лет, по версии China Newsweek и The Paper, американские президенты не принимали иностранных гостей на авиабазе Эндрюс: в последний раз это делал Кеннеди в 1962 году с британским премьером Макмилланом. Между тем мировые СМИ, вслед за американским C-SPAN, использовали другую дату: в 2015 году Обама принимал там папу Франциска. Но для китайского читателя "шестьдесят" звучит красивее.

В честь Си прозвучал 21 залп, и это максимально подробно и живо описали все китайские СМИ, не забыв упомянуть также гимны, красную дорожку и очередь представителей китайской диаспоры вдоль дороги к отелю.

Над церемонией пролетели самолеты четырех типов: B-2, B-1B, F-22 и F-16. Официальные китайские СМИ представили этот пролет как знак уважения. В свою очередь, оппозиционные китайскоязычные издания диаспоры расценили этот пролет как демонстрацию силы, поскольку все эти самолеты недавно участвовали в операции против Ирана.

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Трижды CGTN использует в цитатах Трампа слово "величественный" (great): величественный лидер, величественный момент, величественный визит. И добавляет, что это слово звучало еще много раз в отношении их лидера. Здесь интересно, что в англоязычных речах, доступных публично, американский президент ни разу не называет именно Си великим, только визит, мероприятие, событие и т. п. – действительно много раз. А вот китайские издания ссылаются на "величественного лидера" во время закрытых переговоров. Сам Си также многократно употреблял слово great, кто бы в этом сомневался.

Главные истории дня

Три слова Пекин считает главным политическим результатом визита. В мае стороны договорились строить "конструктивные отношения стратегической стабильности", теперь добавили уточнение "на основе уважения, справедливости и равенства". При этом равенство означает равные суверенитеты без вышестоящего и нижестоящего, то есть Пекин включил в совместную договоренность принцип равного статуса с США. Справедливость – чтобы стороны играли в одну игру с ненулевой суммой. С уважением и так все ясно.

26 часов Белый дом ждал после переговоров, прежде чем обнародовать свое заявление. Китайская сторона свою версию опубликовала сразу, и в ней как раз речь идет о равенстве и уважении. Американское заявление заканчивается тезисом о том, что мир наиболее прочен тогда, когда Америка действует с позиции силы.

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0 совместных заявлений и совместных пресс-конференций. Китайские СМИ об этом не упоминают.

8 пунктов консенсуса, которые 26 сентября обнародовали китайские СМИ. Новая формула отношений. Взаимная поддержка саммитов АТЭС в Шэньчжэне и "Группы двадцати" в Майами. Иран должен выполнить обязательства не создавать ядерное оружие, и никто не может взимать плату за проход по международным водным путям. Китай и США были союзниками во Второй мировой войне. Торговые соглашения. Совместная борьба с наркотиками, в рамках которой задержали несколько десятков подозреваемых. Диалог об искусственном интеллекте, следующий раунд – в ноябре. И пара панд для зоопарка Атланты. Без шуток, вот эти 8 пунктов.

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Одна конкретная тема, которую назвал Белый дом: американские фермеры и доступ к китайскому рынку. Таким образом, перечень результатов визита фактически составила китайская сторона.

30 миллиардов долларов взаимного снижения пошлин, которое обе стороны занесли себе в список достижений.

100 000 американских школьников и студентов, которых Китай пригласит в течение пяти лет. Предыдущую цель в 50 тысяч якобы выполнили на два с половиной года раньше.

Две панды, Пинпин и Фушуан, отправляются в Атланту.

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Одно упоминание об Украине. В отчете "Синьхуа" о переговорах говорится, что лидеры "обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, украинском кризисе и Корейском полуострове".

В целом пандам в китайских текстах уделено значительно больше места, чем Украине.

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