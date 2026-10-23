В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

В Китае в четверг, 22 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Известно о гибели как минимум 16 человек, десятки получили ранения.

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Разрушено более 300 домов, масштабы разрушений все еще оцениваются. Подробности сообщает CNN.

Что известно

По данным китайских государственных информационных агентств, мощное землетрясение произошло 22 октября в Тибете.

Эпицентр подземных толчков находился в 183 километрах к востоку-северо-востоку от города Нагчу в Тибетском регионе.

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что как минимум 339 домов обрушились, а масштабы ущерба все еще оцениваются.

К эпицентру землетрясения направили спасателей, а в пострадавших районах приостановили железнодорожное движение.

Китайская администрация по землетрясениям активировала режим чрезвычайной ситуации II уровня, второй по величине, сообщил китайский телеканал CGTN.

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В деревнях вблизи эпицентра власти обнаружили как минимум двух раненых людей и дома с видимыми трещинами.

В целом погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения.

По данным Китайского центра сетей сейсмических исследований, средняя высота в радиусе 5 километров от эпицентра превышает 4800 метров.

"Китай не новичок в сфере мощных землетрясений, особенно в юго-западных частях страны, где Евразийская тектоническая плита встречается с Индийской плитой, что приводит к драматическому столкновению, в результате которого образуются могучие Гималаи и огромное Тибетское плато. Землетрясение в четверг произошло примерно через два месяца после катастрофического наводнения на краю Тибетского плато на границе с Непалом, вызванного огромным обрушением ледника и оползнем. В результате этого наводнения погибли по меньшей мере 1300 человек, а более 5000 пропали без вести", – отметили в CNN.

Главные истории дня

Последнее сильное землетрясение (7,1 балла) в Китае произошло в январе 2024 года, тогда погибли три человека, десятки получили ранения.

А незадолго до этого, в декабре 2023-го, было зафиксировано самое смертоносное за десятилетие землетрясение в Китае, из-за него погибли более ста человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре мощное землетрясение произошло также в Панаме.

Больше всего пострадали провинции Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.

Местные СМИ опубликовали кадры из города Пенономе, где обрушилась часть католического собора, а фасад здания упал на автомобиль. Информации о погибших не поступало.