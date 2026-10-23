В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамЦель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаИллюстрация - женщина с флажком УкраиныБеженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знатьКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер Финляндии"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с ПутинымКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоИллюстративное фото. Женщина с деньгамиМогут быть большие потери денег: Львы, вас ждут большие проблеми, а Рыб долгожданный отдых – гороскоп на 23 октября для всех

В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
546
В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео
Разрушения после землетрясения в Тибете. Источник: x.com/pabnaindia

В Китае в четверг, 22 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Известно о гибели как минимум 16 человек, десятки получили ранения.

Разрушено более 300 домов, масштабы разрушений все еще оцениваются. Подробности сообщает CNN.

Что известно

По данным китайских государственных информационных агентств, мощное землетрясение произошло 22 октября в Тибете.

Эпицентр подземных толчков находился в 183 километрах к востоку-северо-востоку от города Нагчу в Тибетском регионе.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,0 т.
В Британии впервые за 20 лет возобновили производство запчастей для крупнокалиберного вооружения: о каких орудиях идет речь
1,0 т.
В Британии впервые за 20 лет возобновили производство запчастей для крупнокалиберного вооружения: о каких орудиях идет речь
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
210
В Германии с начала года зафиксировали более тысячи подозрительных дронов и более сотни попыток диверсий
210
В Германии с начала года зафиксировали более тысячи подозрительных дронов и более сотни попыток диверсий
Катя ПомазанКатя Помазан
9,4 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
9,4 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото

Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщило, что как минимум 339 домов обрушились, а масштабы ущерба все еще оцениваются.

К эпицентру землетрясения направили спасателей, а в пострадавших районах приостановили железнодорожное движение.

Китайская администрация по землетрясениям активировала режим чрезвычайной ситуации II уровня, второй по величине, сообщил китайский телеканал CGTN.

В деревнях вблизи эпицентра власти обнаружили как минимум двух раненых людей и дома с видимыми трещинами.

В целом погибли по меньшей мере 16 человек, десятки получили ранения.

По данным Китайского центра сетей сейсмических исследований, средняя высота в радиусе 5 километров от эпицентра превышает 4800 метров.

"Китай не новичок в сфере мощных землетрясений, особенно в юго-западных частях страны, где Евразийская тектоническая плита встречается с Индийской плитой, что приводит к драматическому столкновению, в результате которого образуются могучие Гималаи и огромное Тибетское плато. Землетрясение в четверг произошло примерно через два месяца после катастрофического наводнения на краю Тибетского плато на границе с Непалом, вызванного огромным обрушением ледника и оползнем. В результате этого наводнения погибли по меньшей мере 1300 человек, а более 5000 пропали без вести", – отметили в CNN.

В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

Разрушены сотни домов. Источник: x.com/pabnaindia

Последнее сильное землетрясение (7,1 балла) в Китае произошло в январе 2024 года, тогда погибли три человека, десятки получили ранения.

А незадолго до этого, в декабре 2023-го, было зафиксировано самое смертоносное за десятилетие землетрясение в Китае, из-за него погибли более ста человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре мощное землетрясение произошло также в Панаме.

Больше всего пострадали провинции Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.

Местные СМИ опубликовали кадры из города Пенономе, где обрушилась часть католического собора, а фасад здания упал на автомобиль. Информации о погибших не поступало.

Похожие темы
Землетрясение в КитаеКитайземлетрясение
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники