"Куда унесут твой коньяк?" Лукашенко раскритиковал Пашиняна, который отвернулся от РФ и Беларуси

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министрами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подверг критике главу правительства Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер принципиально не приехал на саммит, соблюдая обещание не посещать Беларусь, пока у власти остается Лукашенко, и присоединился к заседанию только в формате видеоконференции.

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Слова самопровозглашённого президента Беларуси цитируют пропагандистские СМИ. Он призвал страны ЕАЭС не спешить выходить из единого рынка.

Лукашенко упомянул Армению

Говоря о возможном выходе из единого рынка, Лукашенко отдельно упомянул Армению и её намерение двигаться в сторону Европейского Союза. Он заявил, что Еревану сначала стоит определиться, куда он сможет продавать свою продукцию.

"Я вас прошу, не спешите отсюда уходить. Нигде, поверьте мне, старому президенту — 30 лет работаю: нигде нас не ждут. Ну а потом, по-народному говоря, очень важный пример — Армения. Если ты решил вступить в Европейский Союз, то куда ты спешишь? Чётко определи, куда заберут твой коньяк, куда заберут твои овощи, фрукты. В каком объёме", — заявил Лукашенко.

Он также выразил сомнение в том, сможет ли Армения заменить европейским рынком объемы продукции, которую сейчас продает в странах ЕАЭС. В частности, Лукашенко заявил, что если Франция будет покупать армянский коньяк, то Ереван может вступать в ЕС.

"Если ты убедился, что Франция купит твой коньяк, хорошо – иди. Зачем ты бежишь? Зачем ты ставишь телегу впереди лошади?" – сказал самопровозглашённый глава Беларуси.

Лукашенко призвал Армению не спешить отказываться от преимуществ единого рынка ЕАЭС. По его словам, странам не стоит "выбрасывать" то, что приносит им пользу.

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Ереван движется в сторону Европейского Союза

Напомним, в июне 2026 года Никол Пашинян отклонил требование о проведении референдума о возможном вступлении Армении в Европейский Союз. По его словам, на данный момент нет оснований ставить перед гражданами выбор между ЕС и Евразийским экономическим союзом.

В августе 2026 года Никол Пашинян заявил, что Армения готовится подать официальную заявку на вступление в Европейский Союз. В Кремле предупредили, что такой шаг может привести к серьезным законодательным противоречиям для Еревана в рамках ЕАЭС.

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