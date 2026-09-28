В случае перехода Палаты представителей или Сената под контроль демократов после промежуточных выборов в США они могут начать ряд расследований в отношении бизнеса Дональда Трампа и его семьи. Среди возможных объектов проверок называют криптокомпании, бизнес Дональда Трампа-младшего и сделки, заключенные членами семьи президента.

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Об этом Reuters рассказали несколько сотрудников Конгресса, законодателей и юристов, опрошенных агентством в последние дни. Контроль хотя бы над одной палатой Конгресса даст демократам право запрашивать документы и показания посредством повестки, а также получить дополнительное финансирование для работы следователей.

Планы демократов

По данным Reuters, расследования могут начаться уже в феврале, если демократы получат контроль над одной из палат Конгресса. Они потенциально способны вызвать длительные юридические споры и привлечь значительное внимание к бизнес-империи семьи Трампа.

Речь идет о периоде после двух лет активного заключения сделок в сферах криптовалют, беспилотников, искусственного интеллекта и рынков прогнозирования. По оценке Reuters, за это время личное состояние Трампа выросло примерно на 2,2 млрд долларов.

Адвокат Эшли Каллен, ранее занимавшая должность генерального советника спикера Палаты представителей-республиканца Майка Джонсона, заявила Reuters, что демократы вряд ли будут затягивать процесс с запросами документов.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис 17 сентября сказал журналистам:"Мы привлечем мошенников к ответственности, начиная с первого дня".

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Белый дом раскритиковал возможные расследования. Представительница администрации Оливия Уэлс заявила Reuters, что у демократов якобы нет плана по улучшению жизни американцев, а они лишь стремятся помешать реализации повестки дня Трампа и безосновательно преследовать президента.

Особое внимание может быть уделено корпорациям, связанным с Трампом и его семьей. Как отмечает Reuters, в отличие от Белого дома, частные компании не могут ссылаться на исполнительную привилегию для защиты своей деятельности.

Главные истории дня

Среди возможных объектов внимания демократов называют связанные с Трампом криптовалютные компании и венчурную фирму 1789 Capital, основанную Дональдом Трампом-младшим. В то же время представители демократов Джейми Раскин и Ричард Блюменталь подчеркнули, что окончательного перечня объектов расследований пока нет.

Накануне выборов

Компании, связанные с Трампом и его семьей, уже готовятся к возможным проверкам. По словам собеседников Reuters среди корпоративных юристов, специалистов по кризисным коммуникациям, сотрудников Конгресса и законодателей, некоторые из них нанимают адвокатов для проведения внутренних аудитов и разрабатывают коммуникационные стратегии.

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Сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус 24 сентября обнародовал отчет, в котором заявил, что нефтяные и газовые компании получили налоговые льготы, субсидии и ослабление экологических норм после того, как Трамп попросил их о пожертвованиях в размере 1 млрд долларов во время президентской кампании 2024 года.

Сенатор-демократ Адам Шифф также предупредил компании не уничтожать документы, связанные со сделками с Трампом и его администрацией. Он заявил, что Конгресс обладает широкими полномочиями по надзору, в частности благодаря контролю над финансированием федеральных ведомств.

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Отдельно Шифф упомянул предложение о продаже части национального парка Йосемити частному застройщику, связанному с республиканскими избирательными комитетами. По его словам, это также может стать предметом внимания Конгресса.

Наибольший интерес

Особое внимание демократы планируют уделить членам семьи президента, прежде всего Дональду Трампу-младшему, который после победы отца на выборах в ноябре 2024 года заключил ряд новых бизнес-сделок.

Раскин заявил, что отдельно хотел бы поговорить с Джаредом Кушнером – зятем Трампа и руководителем инвестиционной компании Affinity Partners. По его словам, Кушнер не ответил на два письма, касающихся деятельности компании и ее связей с правительствами стран Ближнего Востока.

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Кушнер также представляет США в дипломатических переговорах в качестве специального посланника по вопросам мира, но не является государственным служащим. Адвокат Кушнера Чад Мизелл заявил, что выдвинутые против него обвинения являются ложными. По его словам, никто не указал конкретное правило или нормативный акт, который Кушнер нарушил.

Reuters также пишет о кредите Пентагона на 620 млн долларов для стартапа Vulcan Elements, занимающегося редкоземельными элементами. Об этом было объявлено примерно через три месяца после инвестиций венчурного фонда 1789 Capital Дональда Трампа-младшего.

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Представитель Vulcan Elements заявил агентству Reuters, что компания не просила своих инвесторов содействовать получению кредита от Пентагона и продолжит сотрудничество с Конгрессом.

Реакция 1789 Capital

Венчурная компания 1789 Capital уже привлекла крупную юридическую фирму Quinn Emanuel для работы с возможными расследованиями Конгресса. В ответ на запрос Конгресса от 9 сентября компания заявила, что поддерживает законный парламентский надзор, но не намерена становиться заложником "политических игр".

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Представитель 1789 Capital заявил Reuters, что Раскин не предоставил доказательств нарушений, а его обвинения носят политический характер. В компании также раскритиковали письмо конгрессмена, заявив о "тревожном отсутствии финансовой грамотности".

Раскин, который может возглавить влиятельный юридический комитет Палаты представителей в случае перехода палаты под контроль демократов, отдельно обратил внимание на деятельность Джареда Кушнера и соглашения, заключенные Affinity Partners с Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Кушнер при этом является специальным посланником США по вопросам мира, но не государственным служащим. Федеральные служащие подпадают под правила, ограничивающие их участие в деятельности, которая может повлиять на их финансовые интересы.

Полномочия Конгресса

Демократы заявляют, что в случае победы на ноябрьских промежуточных выборах воспользуются правом Конгресса запрашивать документы и показания. Сенатор Ричард Блюменталь, который может возглавить комитет по расследованиям, заявил Reuters, что демократы "несомненно" воспользуются полномочиями по выдаче повестки, если получат контроль над Сенатом.

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Среди потенциальных объектов проверок называют не только компании семьи Трампа. В их число могут войти корпоративные доноры президентской предвыборной кампании, участники бизнес-сделок, связанных с членами семьи президента, а также нефтяные и газовые компании.

Шифф призвал компании сохранять все документы, касающиеся их сделок с Трампом и его администрацией. Он также напомнил о возможности Конгресса влиять на финансирование федеральных ведомств.

Reuters отмечает, что потенциальные расследования могут продолжаться значительную часть второй половины президентского срока Трампа. В то же время их фактический масштаб будет зависеть от результатов промежуточных выборов и того, какие именно комитеты возглавят демократы.

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По словам Блюменталя, в случае установления контроля демократов над Сенатом они будут использовать свои полномочия для проведения расследований.

Материал Reuters также содержит позицию администрации Трампа и представителей компаний, которых могут коснуться проверки. Белый дом назвал потенциальные расследования попыткой препятствовать работе президента, а представители 1789 Capital и Vulcan Elements опровергли обвинения в неправомерных действиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Демократы в Конгрессе требуют отставки Трампа после его угроз о "гибели цивилизации"

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