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Кричали с балкона, что они террористы: из Польши депортировали двух украинцев

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
2,1 т.
Кричали с балкона, что они террористы: из Польши депортировали двух украинцев
Во Вроцлаве 18- и 19-летние украинцы угрожали прохожим. Источник: Gazeta Wroclawska/коллаж OBOZ.UA

В польском Вроцлаве двое граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет угрожали прохожим взрывчаткой и имитировали стрельбу из макета огнестрельного оружия. Мужчины кричали с балкона, что они террористы и у них в квартире есть бомба, а также публично одобряли преступление, упоминая нападение в Кракове.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita. После задержания украинцам объявили подозрения по нескольким статьям, однако уже на следующий день их передали пограничникам и депортировали в Украину.

Угрожали прохожим с балкона

Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, в одном из домов на улице Валонской в районе Пшедместье-Олавске во Вроцлаве. Полиция задержала двух украинцев в возрасте 18 и 19 лет.

Как сообщила представитель городской полиции Вроцлава Александра Фреус, ребята стояли на балконе квартиры, кричали, что они террористы и у них дома есть бомба, чем вызвали страх у прохожих. Кроме того, они направляли на случайных людей копию огнестрельного оружия и жестами имитировали выстрелы.

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По словам полиции, во время инцидента ребята также публично одобряли совершение преступления, вспоминая трагические события в Кракове. Кроме того, они высказывали угрозы на почве национальной принадлежности.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.

Кричали с балкона, что они террористы: из Польши депортировали двух украинцев

Злоумышленники направляли на прохожих копию огнестрельного оружия и жестами имитировали выстрелы. Источник: gazetawroclawska.pl

Украинцев депортировали на следующий день

Задержанным предъявили обвинения в ложном сообщении о тревоге, публичном одобрении преступления, а также в дискриминации и применении насилия или угроз по мотивам национальной принадлежности. По польскому законодательству максимальное наказание за эти правонарушения может составлять до восьми лет лишения свободы.

Однако мужчины не остались под стражей для дальнейшего судебного разбирательства в Польше. В субботу, после допроса в прокуратуре их передали сотрудникам Пограничной службы, а вечером депортировали в Украину.

В полиции подчеркнули, что в нынешних условиях любые действия, создающие ощущение угрозы, в частности ложные сообщения об опасности, угрозы и имитацию использования оружия, правоохранители будут воспринимать серьезно и реагировать решительно.

Тем временем в Кракове после нападения на Главной рыночной площади девять пострадавших оставались в городских больницах. По информации пресс-секретаря малопольского воеводы Максимилиана Косовского, состояние всех госпитализированных было стабильным. Накануне вечером одну из женщин, раненых во время стрельбы, выписали из Университетской больницы Кракова.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 ноября днем на Главной рыночной площади Кракова произошла стрельба. В результате инцидента шесть человек погибли, еще более 10 человек получили ранения. Полиция задержала стрелка, им оказался 25-летний гражданин Польши. Всего пострадали 16 человек, среди которых двое полицейских, состояние которых оценивалось как очень тяжелое, а также сам нападавший. Позже в багажнике его автомобиля нашли целый арсенал, а в его доме обнаружили еще троих погибших – двух женщин и мужчину. Полиция подтвердила, что погибшие – родители и младшая сестра стрелка.

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