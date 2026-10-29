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Кругосветный круиз с целью переждать президентство Трампа завершился из-за подорожания топлива: пассажиров высадили в Камбодже

София ЗакревскаяСофия Закревская
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Кругосветный круиз с целью переждать президентство Трампа завершился из-за подорожания топлива: пассажиров высадили в Камбодже
Круизный лайнер Villa Vie Odyssey пришвартовался в порту Сиануквиль, Камбоджа

На этой неделе сотни людей, постоянно проживавших на борту туристического круизного лайнера Villa Vie Odyssey, были вынуждены сойти на берег в Камбодже. Оператор судна заявил, что рост цен на топливо, вызванный войной в Иране, сделал его эксплуатацию слишком дорогой.

Об этом пишет Reuters. Лайнер Villa Vie Odyssey должен был совершить кругосветное путешествие за 3,5 года и за это время посетить более 425 портов в 147 странах. Многие пассажиры выбрали этот круиз, чтобы таким образом переждать второй президентский срок Дональда Трампа.

Это было одно из немногих судов, предлагавших пассажирам возможность арендовать или приобрести жилье на борту на длительный срок или даже для постоянного проживания. В итоге лайнер курсировал по миру всего 755 дней, то есть чуть больше двух лет.

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Почему путешествие закончилось

Во вторник владелец судна, компания Villa Vie Residences, объявила о приостановке деятельности и высадке пассажиров в Камбодже. Одновременно она работала над поиском временного жилья для клиентов.

В своем заявлении Villa Vie Residences отметила, что ежемесячные расходы на топливо, которые ранее в среднем составляли примерно 1 800 долларов на каюту, недавно выросли в некоторых регионах Азии до 6 000-8 000 долларов.

"Компания не может просто переложить расходы такого масштаба на пассажиров, а возникший дефицит поставил ее текущую модель деятельности под невыносимое финансовое давление", – говорится в заявлении.

С начала войны в Иране в конце февраля компания приняла меры для сокращения потребления топлива, в частности замедлила ход судна и увеличила время стоянки в портах. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать "чрезвычайный" рост расходов на топливо.

"Мы не смогли и дальше покрывать возникшие в результате этого операционные убытки", – добавили в компании.

Villa Vie Residences намерена провести реструктуризацию и рекапитализацию в течение следующих 60 дней, хотя вопрос финансирования еще не решен окончательно.

Всего на борту судна находились 203 пассажира и 156 членов экипажа. Некоторые пассажиры уже вылетели из Камбоджи, а другие ждали в портовом городе Сиануквиль. Лайнеру же предстоит заправиться топливом, прежде чем покинуть Камбоджу в субботу.

Кругосветный круиз с целью переждать президентство Трампа завершился из-за подорожания топлива: пассажиров высадили в Камбодже

Сиануквиль на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, еще в 2024 году американская компания Villa Vie Residences предложила четырехлетний круиз для клиентов, которые хотели "сбежать" из страны на время второго президентства Дональда Трампа. Организация, расположенная во Флориде, объявила о новой экскурсии "Skip Forward" всего через несколько часов после победы лидера Республиканской партии на президентских выборах в США.

Было заявлено, что путешествие продлится несколько лет, а владельцы билетов посетят все семь континентов – с плаванием к Антарктиде и восьмидневным путешествием вниз по реке Амазонка. А если четыре года кажутся слишком долгим сроком, компания также предлагала пакеты на один, два и три года.

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