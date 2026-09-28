После первого обсуждения чрезвычайного Протокола безопасности Европейского Союза пока нет понимания, пользуется ли он поддержкой большинства государств блока. Страны хотят получить больше конкретики относительно того, как будет работать предложенный механизм и как его согласуют с процедурами НАТО.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Укринформ. Она сделала это заявление по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.

Чего ожидают страны ЕС

Каллас отметила, что многие государства-члены сначала хотят понять, что именно будет предусматривать чрезвычайный протокол. По ее словам, ЕС должен предоставить странам конкретные ответы и продолжить тесную работу над механизмом.

"Сегодня мы впервые обсудили эту тему. Не все высказались, поэтому я не могу сказать, есть ли большинство "за" или "против", – сказала Каллас.

Она добавила, что обсуждения продолжатся на различных уровнях, в частности на уровне послов. В то же время работу над протоколом необходимо координировать с НАТО, чтобы избежать дублирования.

Как будет работать протокол

По словам Каллас, статья 4 НАТО предусматривает консультации между союзниками, но не определяет конкретного плана действий. Вместо этого предложенный механизм ЕС должен касаться инструментов, которые государства-члены могут применить в ответ на агрессивные действия, не являющиеся вооруженным нападением и не достигающие порога для применения статьи 5.

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Предлагаемый механизм должен помочь странам ЕС координировать ответ на гибридные атаки и другие враждебные действия, не достигающие уровня вооруженной агрессии.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала укрепить систему безопасности ЕС и создать новые механизмы реагирования на угрозы. В частности, она предложила ввести механизм, аналогичный статье 4 НАТО, который позволит государствам-членам быстрее координировать совместный ответ на угрозы, не достигающие уровня открытого вооруженного нападения.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Европарламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки формой войны и перейти от реагирования на отдельные случаи к более активному сдерживанию. В резолюции депутаты отметили, что такие действия могут иметь последствия, сопоставимые с обычной агрессией.

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