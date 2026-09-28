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"Страны ждут конкретики": Каллас объяснила, в чем причина задержки с Протоколом о безопасности ЕС

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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"Страны ждут конкретики": Каллас объяснила, в чем причина задержки с Протоколом о безопасности ЕС
Кая Каллас заявила, что страны хотят получить больше конкретики
Источник: Getty

После первого обсуждения чрезвычайного Протокола безопасности Европейского Союза пока нет понимания, пользуется ли он поддержкой большинства государств блока. Страны хотят получить больше конкретики относительно того, как будет работать предложенный механизм и как его согласуют с процедурами НАТО.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает Укринформ. Она сделала это заявление по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе.

Чего ожидают страны ЕС

Каллас отметила, что многие государства-члены сначала хотят понять, что именно будет предусматривать чрезвычайный протокол. По ее словам, ЕС должен предоставить странам конкретные ответы и продолжить тесную работу над механизмом.

"Сегодня мы впервые обсудили эту тему. Не все высказались, поэтому я не могу сказать, есть ли большинство "за" или "против", – сказала Каллас.

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Она добавила, что обсуждения продолжатся на различных уровнях, в частности на уровне послов. В то же время работу над протоколом необходимо координировать с НАТО, чтобы избежать дублирования.

''Страны ждут конкретики'': Каллас объяснила, в чем причина задержки с Протоколом о безопасности ЕС

Кая Каллас

Источник: European Council

Как будет работать протокол

По словам Каллас, статья 4 НАТО предусматривает консультации между союзниками, но не определяет конкретного плана действий. Вместо этого предложенный механизм ЕС должен касаться инструментов, которые государства-члены могут применить в ответ на агрессивные действия, не являющиеся вооруженным нападением и не достигающие порога для применения статьи 5.

Предлагаемый механизм должен помочь странам ЕС координировать ответ на гибридные атаки и другие враждебные действия, не достигающие уровня вооруженной агрессии.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала укрепить систему безопасности ЕС и создать новые механизмы реагирования на угрозы. В частности, она предложила ввести механизм, аналогичный статье 4 НАТО, который позволит государствам-членам быстрее координировать совместный ответ на угрозы, не достигающие уровня открытого вооруженного нападения.

Как писал OBOZ.UA, Европарламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки формой войны и перейти от реагирования на отдельные случаи к более активному сдерживанию. В резолюции депутаты отметили, что такие действия могут иметь последствия, сопоставимые с обычной агрессией.

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