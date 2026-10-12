Контрабанда на миллион евро: на яхте в Греции задержали двух украинцев с партией каннабиса

В восточной части Эгейского моря греческая береговая охрана изъяла 361 килограмм марихуаны, которую, по данным властей, контрабандой перевозили в страну на парусной лодке. Ориентировочная рыночная стоимость наркотиков составляет 1,08 миллиона евро.

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На борту судна под хорватским флагом находились двое граждан Украины, которых задержали по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом пишет Ekathimerini.

Где задержали яхту с каннабисом

Парусную лодку остановили утром в субботу к западу от греческого острова Хиос, примерно в 6,5 морских милях к югу от островка Антипсара.

По информации береговой охраны, в операции участвовали два патрульных судна, а также группа водолазов. На борту яхты обнаружили и изъяли 361 килограмм марихуаны. Само судно также конфисковали.

Откуда перевозили наркотики

Двух граждан Украины, находившихся на борту яхты под хорватским флагом, арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков.

Власти Греции пока не сообщили, откуда отправили партию каннабиса и куда её должны были доставить. Оценочная рыночная стоимость изъятых наркотиков, по данным береговой охраны, составляет 1,08 миллиона евро.

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина, Албания и Казахстан провели масштабную международную спецоперацию против транснационального наркокартеля "Химпром". Правоохранители ликвидировали два вербовочных звена, действовавших одновременно в Европе и Азии, и задержали десятки лиц, причастных к преступной деятельности.