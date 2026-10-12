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Командующий силами НАТО в Европе оценил, существует ли риск нападения России на Альянс

Даниил БорщДаниил Борщ
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icon 2,0 т.
Командующий силами НАТО в Европе оценил, существует ли риск нападения России на Альянс
Алексус Гринкевич заявил, что риск нападения России на НАТО в настоящее время относительно низок. Источник: Getty

Риск масштабного нападения России на территорию НАТО в настоящее время относительно низок, поскольку российские военные вовлечены в войну против Украины. В то же время это не исключаетугрозы диверсий и других действий меньшего масштаба со стороны Москвы.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Информацию об этом собрал OBOZ.UA.

Риск масштабного нападения России на НАТО

По словам Гринкевича, в настоящее время российские силы задействованы в войне, которую развязал против Украины российский диктатор Владимир Путин. Из-за этого они не могут быть использованы для создания масштабной военной угрозы территории Альянса.

Командующий силами НАТО в Европе оценил, существует ли риск нападения России на Альянс

Командующий силами НАТО в Европе оценил, существует ли риск нападения России на Альянс. Источник: Скриншот

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"Для меня риск масштабного нападения на территорию НАТО сейчас на самом деле относительно низок. А причина заключается в том, что война Владимира Путина в Украине продолжается, и его войска, к сожалению, задействованы в этом конфликте", – отметил генерал.

В то же время он предупредил, что относительно низкий риск масштабного нападения не означает отсутствия других угроз. По словам Гринкевича, Россия может прибегать к диверсионной деятельности и другим действиям меньшего масштаба.

НАТО усиливает подготовку к угрозам со стороны России и призывает поддерживать Украину

Напомним, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал усилить поддержку Украины в ответ на гибридные угрозы со стороны России. По его словам, Москва пытается ослабить единство союзников и подорвать их готовность противостоять российской агрессии.

Гринкевич подчеркнул, что ответом на такие действия должно стать увеличение помощи Украине. Он также призвал союзников не позволять России влиять на их общую волю и решимость защищать безопасность Европы.

НАТО также разрабатывает план отражения возможной атаки России на восточный фланг Альянса. Стратегия предусматривает использование традиционных вооруженных сил в сочетании с дронами, системами с минимальным участием людей и искусственным интеллектом. Документ должен помочь союзникам подготовиться к возможному вторжению и усилить сдерживание российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, НАТО предостерегло российского диктатора Владимира Путина от нападения на Альянс. В материале речь шла о предупреждении относительно последствий возможной агрессии против стран-членов НАТО и готовности союзников защищать свою территорию.

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