Бывший премьер призвал Британию быть готовой нанести удары по военным базам РФ в Арктике

Ситуация в Арктике чрезвычайно важна для безопасности Запада, и на фоне глобального потепления и таяния льдов этот регион приобретает все больший стратегический вес для игроков на международной арене. Западные союзники, среди которых и Великобритания, должны быть готовы к сдерживанию и – в случае большой войны – к ударам по российским военным базам на Кольском полуострове.

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Об этом бывший британский премьер-министр Риши Сунак предупредил в статье для The Sunday Times. По его словам, готовность к этим потенциальным атакам должна стать последним элементом сдерживания в случае открытого военного конфликта.

"Благодаря нашим спецназовцам Великобритания является одной из немногих стран, способных действовать в уникальных климатических и топографических условиях Арктики", – подчеркнул политик.

Он надеется, что РФ воздержится от эскалации, если будет осознавать реальные риски для своей военной инфраструктуры в Арктике. Впрочем, Сунак признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжит испытывать европейские страны.

"Он будет пытаться найти наши слабые места, чтобы понять, как далеко может зайти. Мы должны показать, что способны справиться с этой угрозой и при необходимости нанести ему реальный ущерб. Североатлантический регион всегда был ключом к нашей обороне. Но теперь невозможно контролировать Атлантику, не обеспечив безопасность в Арктике", – написал Сунак.

Западным партнерам следует отказаться от планирования, основанного на надежде на снижение потенциальных угроз безопасности. Особенно явно это проявляется в Арктике, заявил бывший глава правительства.

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"Там температура повышается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, что открывает новые морские пути и вызывает конкуренцию за ресурсы: считается, что в этом регионе сосредоточено 13% и 30% неразведанных мировых запасов нефти и газа соответственно. В период с 2023 по 2025 год китайские операторы удвоили количество контейнерных рейсов через Арктику. Суда могут преодолеть этот путь примерно за половину времени, необходимого для прохождения традиционного торгового маршрута из Китая в Европу через Суэцкий канал", – пояснил экс-премьер.

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Он напомнил, что РФ уже сосредоточила большую часть своего ядерного потенциала на Крайнем Севере. Если раньше возможности России в этом регионе ограничивались природными условиями, то сейчас ситуацию изменили последствия глобального потепления.

"Президент Путин все активнее прощупывает почву, проверяя западную оборону, чтобы понять, как быстро Москва сможет утвердить свое влияние", – предостерег политик.

Как писал OBOZ.UA:

– У Североатлантического альянса есть значительное военное превосходство над страной-агрессором Россией. Уязвимость европейских стран-членов НАТО заключается в нехватке средств противовоздушной обороны и релевантного боевого опыта в современной войне, подчеркнул нидерландский военный аналитик Патрик Болдер.

– Министр обороны Великобритании Вес Стритинг ранее заявлял, что Соединенному Королевству вместе с партнерами осталось чуть больше 1000 дней, чтобы укрепить обороноспособность. По оценкам Стритинга, к 2030 году военный потенциал и экономические ресурсы потенциальных противников могут достичь уровня, который позволит им совершить нападение.