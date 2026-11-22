Кипр выдворил двух граждан РФ, работавших на кремлевские разведывательные службы под дипломатическим прикрытием. Их выслали из страны в минувшие выходные (14–15 ноября).

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По данным Politico, двое россиян контактировали с гражданами Кипра, имевшими доступ к конфиденциальной информации. Об этом изданию на условиях анонимности сообщили высокопоставленные чиновники кипрского правительства.

Контрразведка выяснила, что шпионы пытались получить секретную информацию, касавшуюся безопасности Кипра и Европейского союза.

"Дипломаты" также искали доступ к информации о технологиях, запрещенных для передачи Российской Федерации в соответствии с санкциями ЕС, сообщили источники.

"Шпионская деятельность двух агентов происходила в особенно деликатный период, который также включал шестимесячный период председательства Республики Кипр в Совете Европейского союза", – отметили в ANT1.

Собеседники добавили, что двух мужчин вынудили покинуть страну. Журналисты обратились за комментарием в российское посольство на Кипре, но ответа не получили.

Добавим: по данным Службы внешней разведки Украины, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года европейские страны выслали из своих дипломатических учреждений более 700 российских чиновников.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре российского "шпиона" также разоблачили в Молдове. Мужчину, который собирал чувствительную информацию для спецслужб РФ, задержали и поместили под стражу. Ему грозит штраф или от 2 до 5 лет тюрьмы.