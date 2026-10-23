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Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". Фото
Regalecus. Источник: CIFAMAC/Facebook

У побережья Чили обнаружили редкую глубоководную рыбу рода Regalecus, так называемую рыбу-весло. Ее длина достигала 4,8 метра, а диаметр глаз – более 5 см. Однако морская редкость сразу привлекла внимание не своей внешностью, а довольно жуткой репутацией. В Японии и некоторых других странах ее называют "рыбой Судного дня" и считают предвестником землетрясений и цунами.

Редкую рыбину нашли на пляже в городе Мехильонес на севере Чили, сообщает Центр изучения морской фауны и наблюдения за китообразными CIFAMAC. На фоне недавних мировых катаклизмов находка разожгла споры о том, действительно ли эта рыба предупреждает об опасности.

О ком идет речь

Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую ''рыбу Судного дня''. Фото

Найденная рыба Regalecus. Источник: CIFAMAC/Facebook

Японцы называют Regalecus glesne сельдяным королем, а иногда рыбой-ремнем. На самом деле ее полное латинское название – "сельдяной король с чубом" (семейство Regalecidae, отряд Lampriformes). Такое название обусловлено "чубом" на голове рыбы, а также тем, что впервые ее увидели именно в косяках сельди, которой питается сельдяной король.

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Это полуглубоководная рыба, которая встречается в теплых и умеренно теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую ''рыбу Судного дня''. Фото

Regalecus. Источник: пользователи в Facebook

Стоит отметить, что у побережья Чили встретили "коротышку", ведь в среднем сельдяные короли достигают 5,5 м в длину – при весе 250 кг. Самым крупным экземпляром рыбы-весла считается рыба длиной 11 метров – именно такая занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Ремень-рыба имеет длинное серебристое тело, но, несмотря на яркую внешность, редко попадается на глаза людям. Обычно представители этого рода обитают на глубине 900 метров, поэтому их появление у поверхности или на суше вызывает особый интерес.

Рыба Судного дня

Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую ''рыбу Судного дня''. Фото

Regalecus. Источник: пользователи в Facebook

Именно японцы начали называть чубатого сельдевого короля "рыбой Судного дня". В этой стране ее издавна связывают с морскими змеями и стихийными бедствиями – согласно легендам, появление таких существ у берега может предвещать землетрясение или цунами.

Поэтому неудивительно, что после публикации CIFAMAC в сети пользователи начали писать о возможной катастрофе.

Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую ''рыбу Судного дня''. Фото

Regalecus. Источник: пользователи в Facebook

В свою очередь, британский таблоид Daily Mail напомнил: в августе этого года мертвого сельдевого короля нашли у острова Комодо в Индонезии. Через шесть дней в стране начали извергаться несколько вулканов, после чего в этом регионе произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую ''рыбу Судного дня''. Фото

Regalecus. Источник: пользователи в Facebook

Таблоид приводит статистический анализ японских исследователей: за период с 1928-го по 2011 год 336 сообщений о находках таких рыб в Японии совпали с 221 землетрясением в этой стране.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на пляже в Мексике также нашли редкую рыбу-весло. Вскоре неподалеку и правда зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1.

Однако в Мексике чубатый король появляется довольно часто – как и землетрясения.

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