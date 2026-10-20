Ким Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? В The Sun рассказали о громких слухах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы был доставлен на лечение в больницу в Пекине после кровоизлияния в мозг. Распространяется информация, что северокорейский диктатор мог впасть в кому, однако официального подтверждения этому нет.

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Государственный новостной сайт страны в настоящее время не работает, официального подтверждения состояния Ким Чен Ына нет. Эту информацию обнародовали издания The Sun и Daily Star, ссылаясь на сообщения, распространяющиеся в социальных сетях.

Что известно о состоянии главы Северной Кореи

Издания, ссылаясь на пользователей социальных сетей, утверждают, что 42-летний северокорейский диктатор впал в кому после кровоизлияния в мозг, произошедшего в минувшие выходные. Его срочно доставили в китайскую больницу для оказания медицинской помощи, поскольку в Пхеньяне якобы плохое медицинское обслуживание.

"Хотя команда медицинских экспертов из больницы Пекинского союзного медицинского колледжа была направлена в Северную Корею для оказания помощи в его лечении, плохое состояние медицинского обслуживания в Северной Корее вынудило Ким Чен Ына быть переведенным в больницу Пекинского союзного медицинского колледжа для оказания неотложной помощи", — процитировало издание Daily Star председателя Китайской демократической партии Ванцзюнь Се.

Официального подтверждения состояния Ким Чен Ына нет, также не работает государственный англоязычный новостной сайт страны.

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Слухи о смерти Ким Чен Ына

Китайский политик также предполагает, что северокорейский лидер мог умереть, однако никакой официальной информации по этому поводу нет.

"Из-за тяжести его состояния и того факта, что оптимальный период для лечения уже прошел, Ким Чен Ын скончался от полученных травм. Его тело тайно перевезли обратно в Северную Корею, и новость о его смерти держится в секрете", — отмечается в материале со ссылкой на китайского политика Ванцзюнь Се.

Позже китайский политик добавил: "Распространяются слухи, что Ким Чен Ин умер, что сорвало планы Ким Чжу Э (13-летняя дочь Ким Чен Ина. – Ред.) относительно преемственности и потенциально втянуло Северную Корею в гражданскую войну. Сообщается, что Коммунистическая партия Китая направила 9000 военнослужащих в Пхеньян, чтобы помочь Ким Чжу Э стабилизировать её режим".

Главные истории дня

Отмечается, что в последний раз главу Северной Кореи видели 11 октября во время экскурсии по музею обороны в нераскрытом месте в Пхеньяне. Тогда в Музее национальной оборонной революции состоялось его последнее публичное выступление.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что возле прибрежной резиденции лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили роскошную 80-метровую яхту с бассейном и водными горками. Судно неоднократно фиксировали на спутниковых снимках у побережья города Вонсан с июля по середину октября 2026 года.