''Хотел посеять террор в стране'': кто такой Юсеф Сихер, задержанный за организацию массовых протестов с погромами в Италии

Итальянская полиция задержала 30-летнего Юсефа Сихера, которого считают идеологом, главным организатором и координатором леворадикального интернет-движения "Движение 17 октября". Эта организация, по данным следствия, причастна к массовым протестам, столкновениям с правоохранителями и погромам, всколыхнувшим Милан и другие города Италии. Ему вменяют подстрекательство к совершению преступлений с террористической целью при отягчающем обстоятельстве – использовании компьютерных средств.

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Об этом пишут Euronews, Quotidiano Nazionale и Il Giornale. Отмечается, что вместе с Юсефом Сихером задержали его жену Сагию Хаммуд – следователи считают супругов "мозговым центром" этого движения.

Что такое "Движение 17 октября"

Само движение возникло на фоне массовых беспорядков в Италии, начавшихся в середине октября, в частности под влиянием аналогичных событий во Франции. Участники выступали против роста стоимости жизни, снижения уровня заработков и политики правительства Джорджи Мелони. Протесты быстро переросли в стычки с полицией и погромы.

По данным следствия, Сихер непосредственно занимался организацией и координацией участников протестов. Он действовал через несколько аккаунтов в Telegram, Instagram и WhatsApp, созданных вечером 18 октября, то есть после первых протестов.

На этих каналах Сихер публиковал инструкции о том, как занимать площади, обходить силы правопорядка и новые меры безопасности, а также послание, адресованное правительству Италии: "Мелони объявляет войну будущему этой страны, а мы объявляем войну этому позорному настоящему".

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Через эти каналы участников объединяли в городские группы, передавали оперативные указания и координировали их действия во время массовых акций.

По данным следствия, Сихер систематизировал инструкции для протестующих в специальном пособии под названием "Революция. Инструкции", вдохновляясь опытом "Арабской весны" 2011 года.

Что известно о Юсефе Сихере

Сихеру 30 лет, он итальянец марокканского происхождения во втором поколении и живет в Маццано недалеко от Брешии. Он получил образование в сфере коммуникаций, степень магистра политических наук в Миланском государственном университете и проходил стажировку в Итальянском институте международных политических исследований (ISPI), где занимался тематикой Ближнего Востока.

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Сихер специализировался на политическом исламе, владеет арабским и итальянским языками, а также говорит на английском и испанском. Он был активным участником пропалестинского движения, работал внештатным автором для Il Fatto Quotidiano и сотрудничал с сайтом Il Foglio.

Следствие и итальянские СМИ отдельно подчеркивают его образованность и профессиональную подготовку. По их оценке, речь идет не о маргинализированном молодом человеке, а об образованном специалисте, который сознательно выбрал радикальную идеологию и использовал свои знания и навыки для организации протестной сети.

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Вместе с женой был "мозговым центром" движения

По данным следствия, Сихер администрировал интернет-каналы "Движения 17 октября" вместе с 32-летней женой Сагией Хаммуд ливанского происхождения, с которой они поженились в сентябре.

В отношении нее расследуют те же правонарушения, что и в отношении Сихера. Следователи считают супругов "мозговым центром" протестного движения.

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Они использовали Instagram и Telegram, чтобы призывать протестующих к эскалации насилия и противостоянию с полицией.

"Целью было реализовать план, направленный на совершение действий подрывного характера, призванных посеять террор. Таким образом, речь идет о подстрекательстве, которое было действительно действенным и способным побудить людей к противоправным поступкам", – говорится в постановлении об их задержании.

Как выследили злоумышленников

Правоохранители вышли на Сихера по цифровым следам. Важную роль в расследовании сыграла киберполиция, которая восстанавливала структуру аккаунтов, анализировала входы в них, сопоставляла профили и отслеживала, когда отдельные каналы открывались или закрывались.

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Цифровой анализ в итоге позволил установить местонахождение Сихера.

Его задержали в субботу, 24 октября 2026 года, на окраине Милана в квартире знакомого, где он скрывался вместе с женой. Правоохранители засекли включенный мобильный телефон его жены.

Задержание сорвало запланированную координацию протестов

Одной из особенностей разработанной Сихером системы было то, что точные места сбора не сообщали заранее.

В частности, на 14:30 24 октября было запланировано сообщение, которое должно было раскрыть участникам адреса сбора в разных городах. До последнего момента тысячи людей ждали сообщений на свои телефоны, однако сообщение так и не появилось – Сихер уже находился в полицейском управлении.

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Пророссийский след

Одна из зацепок в деле может вести к пророссийской хакерской группировке NoName. Эту группу ранее связывали с разжиганием беспорядков в Италии и других странах Европы с целью дестабилизации ситуации на континенте.

Во время обысков, в частности в семейном доме Сихера в Маццано, в провинции Брешия, правоохранители обнаружили цифровые следы интенсивной активности в социальных сетях. Сихер специализировался на использовании искусственного интеллекта, а среди изъятых материалов нашли также правила организации кампании гражданского неповиновения против правительства Джорджи Мелони.

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Параллельно прокуратура Генуи проверяет возможные связи Сихера с группой, арестованной в рамках расследования окружного управления по борьбе с мафией о финансировании ХАМАС через сеть благотворительных организаций. В декабре 2025 года это расследование привело к десяткам арестов, в том числе в Милане – среди пропалестинских активистов ячейки на улице Венини в районе Ноло.

Предварительная проверка не выявила имени Сихера в материалах того дела. Однако прокуратура продолжает углубленный анализ досье почтовой полиции и полиции по вопросам коммуникаций о "Движении 17 октября" в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в Италии против роста стоимости жизни переросли в столкновения с полицией, акты вандализма и мародерство. Правительство Италии направило в Милан 500 военнослужащих и пообещало "решительную реакцию государства" на действия митингующих.