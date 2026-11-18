Польские спецслужбы предотвратили кровавую российскую провокацию на польско-российской границе. Ее Россия планировала осуществить в конце октября – начале ноября, а обвинить в гибели большого числа людей Москва собиралась Украину.

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Целью теракта, который начали сравнивать с Гляйвицкой провокацией, устроенной нацистской Германией для нападения на Польшу в 1939 году, было, в частности, прекращение военной помощи союзников Украине. Подробности раскрыло польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Россия планировала кровавую операцию под чужим флагом

Как отмечает издание, российские спецслужбы в конце октября – начале ноября планировали диверсию на территории Польши вблизи границы с Калининградской областью РФ. Провокация должна была привести к большому числу жертв, а ответственность за нее планировали возложить на Украину.

Источники Rzeczpospolita рассказали, что предупреждение о возможной провокации поступило от спецслужб стран-партнеров. О вероятной подготовке диверсии предупреждали и аналитики польской разведки.

"Мы располагали информацией о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв", – рассказал один из источников издания.

Другой собеседник газеты сравнил замысел с так называемой Гляйвицкой провокацией – операцией нацистской Германии под чужим флагом, проведенной 31 августа 1939 года. Он отметил, что границу должно было пересечь определенное количество людей, которых могли застрелить. Рядом с убитыми планировалось оставить "доказательства украинского происхождения".

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"Целью было прекратить помощь Украине", – отметил источник.

Польские спецслужбы активизировались после появления на российской стороне границы офицеров, координирующих диверсионные операции. По данным Rzeczpospolita, эти задачи выполняют сотрудники российской внешней военной разведки.

В конце октября в приграничных отделениях полиции усилили присутствие правоохранителей из других регионов страны. Дополнительные силы направили также в Пограничную службу и Агентство внутренней безопасности. В Варминьско-Мазурском воеводстве провели учения спецназа и сил территориальной обороны.

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"Целью было сдерживание, но также и возможность действовать на опережение", – объяснил собеседник издания.

Журналисты поинтересовались у министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка, планировала ли Россия теракт на объекте, где могло находиться большое количество людей.

Тот ответил, что не может подтвердить такие намерения, однако подчеркнул: польская сторона не разглашает всю информацию, которой располагает.

"Если мы приняли определенные меры, то потому, что признали угрозу реальной", – заявил министр.

Он назвал принятые меры адекватными уровню угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше будут судить украинца за помощь российским диверсантам во взрыве железной дороги.

Также в этой стране задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ.