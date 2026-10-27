Хакеры атаковали электронную почту Мелони и компьютерную систему итальянского парламента: что известно

Хакеры атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, а под удар попали электронные почтовые ящики нескольких парламентариев, в том числе премьер-министра Джорджи Мелони. Масштабную атаку на систему удалось обнаружить техническому персоналу парламента.

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В то же время в Палаццо-Киджи уточнили, что речь идет не о почтовом ящике, который Мелони использует для официальной переписки. Об этом сообщает Аnsa.

Что известно о хакерской атаке

Атака затронула компьютерную систему Палаты депутатов Италии и электронные почтовые ящики нескольких парламентариев, среди которых была и Джорджи Мелони.

По данным источников в Палаццо-Киджи, почта премьер-министра, оказавшаяся под ударом, не используется для официальной переписки.

В Монтечиторио подчеркнули, что ситуация не является чрезвычайной.

"Это не чрезвычайная ситуация, – подчеркивают источники в Монтечиторио, – и такое происходит каждый день".

Какие меры приняли для защиты систем

Источники сообщили, что после атаки были приняты все необходимые меры защиты, в частности в сотрудничестве с Национальным агентством кибербезопасности Италии (ACN). Между учреждениями действует специальный протокол взаимодействия.

При необходимости меры безопасности могут предусматривать временное отключение отдельных функций ИТ-систем.

Также, по имеющейся информации, в последние дни участились аналогичные атаки и усилилось давление на компьютерные системы других национальных, европейских и международных учреждений.

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Прокуратура Италии может начать расследование

Римская прокуратура ожидает предварительной информации от Почтовой полиции о хакерской атаке.

После получения и изучения соответствующих данных прокуратура Пьяццале Клодио начнет расследование по факту несанкционированного доступа к компьютерной системе.

Напомним, в среду, 21 октября, во Франции и Германии были недоступны государственные сайты из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP, на котором работают многие сайты по всему миру. Эта проблема также затронула другие страны Европы и США.

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