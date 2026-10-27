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Хакеры атаковали электронную почту Мелони и компьютерную систему итальянского парламента: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Хакеры атаковали электронную почту Мелони и компьютерную систему итальянского парламента: что известно
Джорджа Мелони

Хакеры атаковали компьютерные системы Палаты депутатов Италии, а под удар попали электронные почтовые ящики нескольких парламентариев, в том числе премьер-министра Джорджи Мелони. Масштабную атаку на систему удалось обнаружить техническому персоналу парламента.

В то же время в Палаццо-Киджи уточнили, что речь идет не о почтовом ящике, который Мелони использует для официальной переписки. Об этом сообщает Аnsa.

Что известно о хакерской атаке

Атака затронула компьютерную систему Палаты депутатов Италии и электронные почтовые ящики нескольких парламентариев, среди которых была и Джорджи Мелони.

По данным источников в Палаццо-Киджи, почта премьер-министра, оказавшаяся под ударом, не используется для официальной переписки.

В Монтечиторио подчеркнули, что ситуация не является чрезвычайной.

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"Это не чрезвычайная ситуация, – подчеркивают источники в Монтечиторио, – и такое происходит каждый день".

Какие меры приняли для защиты систем

Источники сообщили, что после атаки были приняты все необходимые меры защиты, в частности в сотрудничестве с Национальным агентством кибербезопасности Италии (ACN). Между учреждениями действует специальный протокол взаимодействия.

При необходимости меры безопасности могут предусматривать временное отключение отдельных функций ИТ-систем.

Также, по имеющейся информации, в последние дни участились аналогичные атаки и усилилось давление на компьютерные системы других национальных, европейских и международных учреждений.

Прокуратура Италии может начать расследование

Римская прокуратура ожидает предварительной информации от Почтовой полиции о хакерской атаке.

После получения и изучения соответствующих данных прокуратура Пьяццале Клодио начнет расследование по факту несанкционированного доступа к компьютерной системе.

Напомним, в среду, 21 октября, во Франции и Германии были недоступны государственные сайты из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP, на котором работают многие сайты по всему миру. Эта проблема также затронула другие страны Европы и США. 

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обнаружили более 100 взломанных сайтов, на которых пользователям Windows показывают фальшивую проверку "Я не робот" и предлагают с помощью Win+R, CMD или PowerShell выполнить команду, устанавливающую вредоносное программное обеспечение. Настоящие CAPTCHA и проверки Cloudflare не требуют запускать системные команды, поэтому при появлении такого требования страницу нужно сразу закрыть.

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