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Руководил организованной преступной группой: в Румынии экс-кандидату в президенты Джорджеску предъявили обвинение

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Келин Джорджеску
Келина Джорджеску будут судить. Это уже третье уголовное дело

Пророссийский политик Келин Джорджеску, бывший лидер отмененных президентских выборов в Румынии 2024 года, получил официальные обвинения в организации мошеннической схемы. Пострадавший – местный бизнесмен – потерял 1,1 миллиона евро, отдав деньги в обмен на обещание "помощи" в получении крупного кредита.

В четверг, 12 ноября, румынская прокуратура передала материалы дела. Оно будет рассматриваться в Трибунале уезда Илфов (Бухарест), передает Digi24.

Второй обвиняемый по этому делу – Ионел Русен, румынский бизнесмен, которого следствие считает сообщником экс-кандидата в президенты. По словам прокуратуры, именно Джорджеску является лидером преступной группы.

Отметим, что и Джорджеску, и Русен находятся под стражей с конца сентября 2026 года и сейчас ожидают окончательного решения по поводу возможного смягчения меры пресечения (с ареста на домашний арест) от Апелляционного суда Бухареста.

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Что совершил Кэлин Джорджеску

Следствие считает, что преступная группировка убедила румынского бизнесмена передать им 1,1 миллиона евро, заверив потерпевшего, что они могут помочь получить кредитную линию на 15 миллионов евро от иностранного финансового учреждения.

Согласно отчету DIICOT (Управления по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии), Джорджеску, Русен и итальянский финансист Массимилиано Арена "образовали организованную преступную группу, которая действовала согласованно до октября 2023 года, в том числе на территории Румынии, а также Соединенного Королевства Великобритании, с целью совершения мошеннических преступлений".

Что предшествовало

Напомним, что Джорджеску уже находится перед судом по двум другим отдельным делам: о попытке подрыва национальной безопасности после отмены выборов и о незаконной пропаганде фашистских лидеров Румынии 1930-х годов.

Скандальный политик в декабре 2024 года имел шансы возглавить страну, но Румыния отменила результаты выборов из-за подозрений во вмешательстве России в пользу Джорджеску. Голосование провели повторно в мае 2025-го, и в итоге президентом страны стал проевропейский центристский политик Никушор Дан. Джорджеску же запретили снова баллотироваться на выборах.

Все обвинения одиозный политический деятель отрицает.

Как писал OBOZ.UA, в Румынии предлагают реализовать масштабный проект "Голубое шоссе", который должен соединить Черное и Балтийское моря речным маршрутом. Он пройдет через Румынию, Молдову, Украину и Польшу.

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