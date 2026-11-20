Казахстан пополнил парк военно-транспортной авиации китайским самолетом Y-9E. Воздушное судно прибыло в Алматы в рамках плановой модернизации авиационного парка страны.

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Самолет предназначен для перевозки военнослужащих, техники и грузов, а также может использоваться для десантирования и медицинской эвакуации. Об этом сообщило Министерство обороны Казахстана.

Какие характеристики у Y-9E

Y-9E – средний многоцелевой военно-транспортный самолет китайского производства. Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, имеет высокорасположенное крыло, герметичную грузовую кабину и заднюю грузовую рампу.

Максимальная скорость самолета составляет около 660 км/ч, практическая дальность полета – до 5700 км, а грузоподъемность – до 25 тонн. Экипаж обычно состоит из трех-четырех человек.

Y-9E может перевозить личный состав, военную технику, грузы и материально-техническое обеспечение. Также он способен десантировать людей и грузы, а после установки соответствующего оборудования – эвакуировать раненых.

Какое украинское происхождение имеет самолет

Разработчиком и производителем Y-9E является китайская компания Shaanxi Aircraft Corporation, которая входит в государственную авиастроительную корпорацию AVIC.

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Экспортная версия Y-9E создана на основе военно-транспортного самолета Y-9, который, в свою очередь, разработали на базе модернизированного Y-8. Основой для Y-8 стал советский транспортный самолет Ан-12, созданный киевским конструкторским бюро "Антонов".

Кроме того, в 2002 году Shaanxi Aircraft Corporation заключила соглашение о техническом сотрудничестве с украинским предприятием "Антонов". При этом непосредственным разработчиком и производителем Y-9E остается китайская авиастроительная промышленность.

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