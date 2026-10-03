Картина Ван Гога выставят на аукцион: сколько хотят за ''Цветущие каштаны''

Картина выдающегося нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога будет выставлена на обозрение перед продажей "почти мифической" частной коллекции. Его "Цветущие каштаны" ("Châtaigniers en fleurs"), которые автор создал в последние месяцы своей жизни, оцениваются в 180 миллионов долларов.

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Эта картина Ван Гога будет выставлена на аукцион вместе с 11 другими произведениями таких мастеров, как Сезанн и Моне. Об этом пишет The Guardian.

Она и другие работы из упомянутой частной коллекции не показывались публично на протяжении десятилетий. Эта коллекция имела "почти мифический статус", ее сравнивали с миниатюрной версией парижского Музея д’Орсе.

Что известно о картине

Картина "Цветущие каштаны" была написана маслом на холсте в мае 1890 года, вскоре после того, как Ван Гог прибыл в французское село Овер-сюр-Уаз. Он умер всего через несколько недель.

Ван Гог написал по меньшей мере четыре большие картины с изображением каштанов в Овер-сюр-Уазе в период оптимизма и энергичности после выписки из психиатрической больницы вСен-Реми-де-Провансе.

После его смерти в июле 1890 года картина "Цветущие каштаны" перешла к его брату Тео. Следующим владельцем стал Джордж Гард "Бадди" ДеСильва, американский автор песен и кинопродюсер, который был одним из основателей лейбла Capitol Records.

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Большинство работ художника этого периода сейчас выставлены в ведущих музеях мира, но "Châtaigniers en fleurs" – это один из 12 шедевров импрессионизма и современного искусства из коллекции аргентинской коллекционерки Нелли Арриеты де Блакьер, скончавшейся в 2020 году.

Это одна из всего лишь восьми картин, которые Ван Гог создал в Овер-сюр-Уазе и которые сейчас находятся в частных коллекциях.

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Филип Хук, бывший директор отдела импрессионизма и современного искусства аукционного дома Sotheby’s, назвал открытие коллекции для покупателей "историческим моментом".

"На протяжении десятилетий коллекция была предметом легенд: о ней шептались, ее скрывали от широкой публики, и она приобрела почти мифический статус в мире искусства. Это одна из последних крупных частных коллекций импрессионизма и постимпрессионизма, сформированная в то время, когда выдающиеся произведения великих мастеров еще были доступны", – сказал он.

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На аукционе Sotheby’s также будет выставлена картина Поля Сезанна "Арлекин", написанная в конце XIX века, оценочная стоимость которой составляет 150 миллионов долларов.

Эти работы будут проданы вместе с 10 другими выдающимися произведениями Камиля Писсарро, Пьера-Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Клода Моне, Поля Гогена, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Анри де Тулуз-Лотрека и Мориса де Вламинка.

Ожидается, что общая стоимость 12 картин из коллекции превысит 450 миллионов долларов. Некоторые из этих работ были выставлены в лондонском филиале Sotheby’s на два дня, а часть из них будет доставлена самолетом в Тайбэй, а затем в Гонконг и Париж перед аукционом, который состоится 18 ноября в Нью-Йорке.

Картина Ван Гога будет выставлена в Гонконге с 13 по 15 октября и в Париже с 19 по 23 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября в аукционном доме Sotheby’s в Париже (Франция) найдет нового владельца картина Клода Моне "Ирисы" – шедевр последних лет жизни художника. Ожидается, что произведение искусства будет продано за 22-30 миллионов евро – рекордную для страны цену.