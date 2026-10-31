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Канада присоединится к европейскому кредиту Украине

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Канада присоединится к европейскому кредиту Украине
Канада предоставит Украине средства в рамках кредита ЕС. Источник: скриншот

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что его страна выделит 500 млн евро в запланированный Европейским Союзом кредит для Украины в размере 90 млрд евро. И это лишь "первоначальный взнос", отметил глава правительства Канады.

Карни назвал предложенный в ЕС кредит Украине "важным и эффективным механизмом". Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой.

Что сказал Карни

"Что касается кредита для Украины. 500 млн евро станут нашим первоначальным взносом. Это очень важный и эффективный механизм, и я действительно высоко оцениваю инициативу председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен, членов Комиссии и председателя Евросовета Кошты по его созданию, использованию замороженных активов для предоставления Украине крайне необходимого финансирования", – заявил Карни

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Премьер Канады отметил, что вклад его страны является примером реализации недавно объявленного партнерства Канады с Европейским союзом. Он добавил, что это "позитивный союз".

О чем речь

В сентябре в Европейской комиссии подтвердили, что Канада хочет присоединиться к кредитной программе Европейского союза для Украины в размере 90 млрд евро. Уже тогда начались соответствующие технические переговоры.

В случае привлечения этого финансирования Украина сможет закупать оружие и боеприпасы у канадских оборонных компаний, обходя требования "Произведено в Европе", действующие для этого кредита. В свою очередь, Оттава должна будет выплачивать долю от 3 млрд евро процентов, в зависимости от того, какую выгоду получат ее компании.

Что предшествовало

Лидеры ЕС создали эту кредитную программу для покрытия двух третей финансовых и военных потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, а другую треть покроют остальные западные союзники.

90 млрд евро привлекаются путем совместного заимствования и генерируют около 3 млрд евро ежегодных процентных выплат, которые будут пропорционально выплачиваться 24 государствами-членами. При этом Венгрия, Словакия и Чехия добились права не участвовать в этой схеме.

На данный момент Брюссель уже выплатил почти 15 млрд евро, и в ближайшее время ожидаются новые транши.

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