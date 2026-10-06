Кампания ненависти к Украине в Венгрии потерпела крах: в СФУЖО рассказали о влиянии России

Масштабная антиукраинская информационная кампания в Венгрии, которую активно поддерживала Россия, не принесла ожидаемого результата. Председатель Всемирной федерации украинских женских организаций (ВФУЖО) Ярослава Хортяни заявила, что последние выборы убедительно показали провал кампании ненависти к Украине.

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Об этом Хортяни рассказала в интервью корреспондентке "Укринформа". По её словам, Россия длительное время использовала венгерское информационное пространство для распространения собственных нарративов, тогда как украинские организации недостаточно системно рассказывали об Украине.

Информационная война

Хортяни отметила, что украинские организации ранее уделяли недостаточно внимания информационной работе в Венгрии. По ее словам, поддержки общественных организаций, домов престарелых и детских учреждений было недостаточно, поскольку Россия параллельно активно вела информационную войну.

"Раньше мы очень недоработали в этой сфере, над тем, чтобы Украина информировала о себе, не хватало глобального понимания. Мы думали: если помогаем Украине, вкладываем средства в общественные организации, поддерживаем дома престарелых, детей и так далее, то этого вроде бы достаточно. А Россия тем временем вела информационную войну. Мы же оказались позади", — сказала она.

Хортяни живет в Венгрии с 1979 года. Она стояла у истоков Общества украинской культуры Венгрии, впоследствии возглавляла самоуправление украинского меньшинства и представляла украинцев в венгерском парламенте.

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Антиукраинские тезисы

По словам Хортяни, раньше в Венгрии не было конфликтов с украинцами. Ситуация начала меняться после того, как отдельные политики решили использовать украинскую тему в своих интересах.

"И вдруг некоторые политики поняли, что на украинской теме можно "поиграть". Начало этой грязной кампании было положено ещё четыре года назад, когда победил Орбан, а во время последних выборов стало совсем жарко", — рассказала она.

Хортяни отметила, что в информационном пространстве распространялись негативные утверждения об украинцах, украинской власти и Президенте Украины. Также звучали обвинения в адрес Евросоюза, который якобы сговорился с Украиной.

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Отдельно распространялись тезисы о "войне двух братских народов", которые якобы могли договориться между собой. Однако, по словам председателя СФУЖО, эта информационная кампания не дала ожидаемого результата.

"Но могу сказать, что они потерпели крах. Эти выборы очень убедительно показали, что кампания ненависти к Украине не сработала", — подчеркнула Хортяни.

Российские ресурсы

Председатель СФУЖО заявила, что Россия вкладывала значительные ресурсы в распространение дезинформации в Венгрии. Она также привела пример информационной атаки против неё лично.

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По словам Хортяни, её интервью одному из украинских изданий было сфальсифицировано в венгерской газете "Мандинер". При этом после выборов, как она отметила, это издание закрылось.

Хортяни также рассказала, что ранее в венгерском информационном пространстве распространялись утверждения о якобы опасности вступления Украины в Европейский Союз. Среди них были даже заявления о том, что вместе с Украиной в ЕС якобы придут "средневековые болезни".

Она подчеркнула, что противодействие российской дезинформации и систематическое распространение достоверной информации об Украине должны стать неотъемлемой частью работы украинских организаций за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия может снять вето на открытие двух кластеров переговоров Украины с ЕС, но есть одно условие.