Израиль заявил об уничтожении высокопоставленного командира ХАМАС

Израильские военные заявили о ликвидации одного из высокопоставленных командиров группировки ХАМАС в результате авиаудара по южной части сектора Газа. В самой группировке подтвердили гибель своего представителя, который стал целью израильской атаки в ночь на 15 ноября.

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Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, речь идет о Самире Махмуде Хассане Абу Юнисе, похороны которого, по заявлению ХАМАС, должны были состояться в воскресенье, 15 ноября.

Что известно о ликвидации командира ХАМАС

В израильской армии заявили, что Абу Юнис руководил подготовкой и осуществлением террористических атак. Также военные отметили, что его предшественник был ликвидирован в результате израильского удара примерно два месяца назад.

По информации израильской стороны, во время воскресной атаки военные нанесли удары и по другим боевикам ХАМАС. Однако подробностей об этих целях и возможных потерях не предоставили.

Предыдущие ликвидации командиров ХАМАС

Напомним, Израиль сообщал о ликвидации Изза ад-Дина аль-Хаддадаа – одного из высших военных руководителей ХАМАС. Авиаудар по нему нанесли 15 мая 2026 года в секторе Газа.

В ЦАХАЛ заявили, что аль-Хаддад был высокопоставленным командиром вооруженного крыла группировки. После ликвидации Мухаммеда Синвара в мае 2025 года он возглавил военное руководство ХАМАС и отвечал за боевые операции.

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В самой группировке подтвердили гибель аль-Хаддада, отметив, что вместе с ним погибли его жена и 19-летняя дочь. По данным палестинского источника Reuters, удар пришелся по многоквартирному дому.

Как писал OBOZ.UA, администрация Трампа рассматривает возможность строительства в секторе Газа военной базы, рассчитанной на 5 тысяч человек. Объект площадью более 350 акров планируют использовать для размещения будущих Международных стабилизационных сил – многонационального военного контингента, пребывание которого в палестинском анклаве должна согласовать Совет мира.

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