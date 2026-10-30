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"С Россией нет нормальности": министры стран G20 отказались делать совместное фото с Лавровым

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,2 т.
"С Россией нет нормальности": министры стран G20 отказались делать совместное фото с Лавровым
Министры G20 отказались от совместного фото с Лавровым. Источник: Getty Images

Министры иностранных дел стран G20 отказались от традиционного совместного фото перед началом встречи в Атланте из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова. Представители европейских стран заявили, что не будут фотографироваться вместе с российским министром, а Госдепартамент США убрал групповое фото из официальной программы встречи.

Против совместного фото с Лавровым выступила треть участников, в частности Австралия и Канада. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Германии Йогана Вадефуля.

С Россией нет нормальности

Йоганн Вадефуль заявил журналистам, что совместного фото европейских представителей с Лавровым не будет.

"Ни в коем случае не будет совместного фото с европейскими партнерами и господином Лавровым, потому что с Россией нет нормальности", – сказал Вадефуль перед началом первой сессии в пятницу, 30 октября.

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Ранее европейские представители предлагали сделать две отдельные фотографии – одну с участием Лаврова, а вторую без него. Однако в итоге Государственный департамент США убрал традиционное "семейное фото" из официальной повестки дня.

Американский чиновник в комментарии изданию объяснил такое решение Госдепа нежеланием Вашингтона превращать фотографирование в отдельное политическое шоу и отвлекать от основной работы встречи.

Лавров добирался до Атланты в обход "недружественных" стран

Лавров прибыл в Атланту 30 октября для участия во встрече министров иностранных дел G20. Перелет российской делегации из Москвы длился 20 часов 10 минут. Об этом маршруте сообщали российские государственные и пропагандистские СМИ, отмечая, что самолет летел в обход стран, которые Москва считает "недружественными".

На встрече обсуждают войну России против Украины

Встреча министров иностранных дел стран G20 проходит в Атланте 30 и 31 октября. В этом году США председательствуют в "Группе двадцати", а саммит лидеров G20 запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Участие Лаврова стало одним из источников напряженности во время встречи министров. Европейские представители G20 поддерживают Украину, а вопрос войны России против Украины остается среди ключевых тем переговоров.

Кроме того, участники встречи обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке, в частности военные действия США и Израиля в Иране и связанные с ними проблемы транзита нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди других вопросов повестки дня – американские пошлины и действия Китая в Южно-Китайском море.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече G20 министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль будет настаивать на прекращении российской войны против Украины и обратит внимание на ее глобальные последствия. И Лавров "будет вынужден присоединиться" к дискуссии по этому поводу.

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