Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028Сборная Украины по футболу получила возможных соперников в отборе Евро-2028Зеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне историиЗеленский об ограничении Starshield: важно быть на правильной стороне историиFT: Уиткофф и Кушнер сыграли на руку Путину на переговорахFT: Уиткофф и Кушнер сыграли на руку Путину на переговорахЕлена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сынеЕлена Шоптенко заговорила о пополнении в семье после третьей свадьбы: что известно о ее единственном сынеКакой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогнозКакой будет зима в Украине: климатолог дала общий прогноз"Каждый день пытаются убить": звезда "Квартала 95" Кирилл Ганин рассказал о самом большом страхе и особом подарке от командира"Каждый день пытаются убить": звезда "Квартала 95" Кирилл Ганин рассказал о самом большом страхе и особом подарке от командираУдар по аэродрому "Липецк": стало известно о потерях врагаУдар по аэродрому "Липецк": стало известно о потерях врагаWSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подросткомWSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского упрямым и капризным, а Путина сравнил с подросткомИллюстрация - отключение света в УкраинеЭнергосистема не выдерживает нагрузку: в каких областях графики отключений больше не действуютУкраинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданствоУкраинский футболист-чемпион отказался приезжать в сборную Украины и принял польское гражданство
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
2,7 т.
Италия предоставит Украине доступ к двум военным спутникам: какое условие назвали
Флаг Италии. Иллюстративное фото. Источник: Ulrick Trappschuh/Pexels

Италия может предоставить Украине доступ к снимкам с двух военных спутников радиолокационной системы Cosmo-SkyMed. При этом использование этих данных будет ограничено: украинские силы не должны применять их для подготовки ударов по территории России.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на итальянские издания Il Messaggero и L’Espresso. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил вопрос о новом пакете военной помощи Украине парламентскому комитету по вопросам безопасности и разведки Copasir 10 ноября 2026 года.

Какие спутники предлагает Италия

По данным Il Messaggero, в 13-й пакет помощи вновь войдет доступ к снимкам с двух из шести спутников группировки Cosmo-SkyMed. Оба аппарата относятся ко второму поколению и построены компанией Thales Alenia Space – совместным предприятием Leonardo и Thales.

Читайте также
Герман ОбуховГерман Обухов
5,1 т.
В Америке произошла маленькая революция, или Ожидаемое неожиданное
5,1 т.
В Америке произошла маленькая революция, или Ожидаемое неожиданное
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
4,1 т.
Моссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробности
4,1 т.
Моссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробности
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,4 т.
"Неявный отказ от требований РФ": в ISW указали на важный нюанс в поведении США
2,4 т.
"Неявный отказ от требований РФ": в ISW указали на важный нюанс в поведении США

Эти спутники способны получать качественные радиолокационные изображения днем и ночью, а также во время дождя или плотной облачности. Группировкой управляет Итальянское космическое агентство, а финансирует ее государство.

Новейший спутник Cosmo-SkyMed запустили 2 января 2026 года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

Какие условия выдвинула Италия

По информации издания, неформальные договоренности между Киевом и Римом предусматривают, что Украина может использовать спутниковые снимки только над собственной территорией. Италия считает это принципиальным ограничением: полученные данные не должны применяться для наведения ударов или проведения наступательных операций внутри России.

Радиолокационные изображения предназначены для разведки, а не для обеспечения связи. В отличие от Starlink, они не предоставляют интернет-доступ военным подразделениям или беспилотникам, однако помогают обнаруживать технику, окопы и склады, в том числе ночью и при неблагоприятных погодных условиях.

Что еще может войти в пакет помощи

Содержание 13-го пакета военной помощи остается засекреченным, как и предыдущих решений. Документ также должны подписать министр иностранных дел Антонио Таяни и министр экономики Джанкарло Джорджетти.

По данным Il Messaggero, пакет, помимо спутниковой поддержки, может предусматривать поставку боеприпасов для зенитных ракетных комплексов SAMP/T.

Напомним, правительство Италии задерживало отправку 13-го пакета военной помощи Украине, который, по данным итальянских СМИ, уже был сформирован. Премьер-министр Джорджа Мелони ожидала результатов промежуточных выборов в США, при этом конкретных сроков передачи помощи Рим не называл.

Как писал OBOZ.UA, Украина получила 50 млн евро от Банка развития Совета Европы (БРСЕ) и правительства Италии. Средства направили на финансирование жилищных сертификатов по государственной программе "еВідновлення", благодаря чему около 2200 украинских семей, потерявших дома из-за российской агрессии, смогут приобрести новое жилье.

Похожие темы
Война в УкраинеВоенная помощь УкраинеУкраинаИталияпомощьспутник
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!