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"Существует высокая вероятность": в Литве подозревают российский след в попытке поджога станции Starlink

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Существует высокая вероятность": в Литве подозревают российский след в попытке поджога станции Starlink
В Литве предполагают, что целью было ограничить доступ Украины к Starlink

В ночь на воскресенье в Вильнюсе неизвестные пытались поджечь оборудование американской компании SpaceX, в частности девять спутниковых антенн и блок управления. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс связал инцидент с гибридной войной России против Европы.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвадас Матулионис предположил, что целью нападения могло быть ограничение доступа Украины к спутниковой сети Starlink. Об этом сообщает LRT.

Что известно о попытке поджога оборудования SpaceX

По имеющимся данным, нападавшие пытались поджечь девять спутниковых антенн и блок управления на территории в Вильнюсе, которую использует американская компания SpaceX.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс связал это событие с гибридной войной России против Европы.

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Советник президента Дейвадас Матулионис заявил, что Россия является вероятной причастной стороной, однако подчеркнул, что окончательного подтверждения пока нет.

"Существует высокая вероятность того, что за этим инцидентом стоит Россия, но у нас пока нет стопроцентного подтверждения и установления причастности", — сказал он.

В Литве предполагают, что целью было ограничить доступ Украины к Starlink

Матулионис отметил, что инцидент в Литве имеет сходство со случаями в Болгарии и Польше. По его словам, целью вероятного поджога могло быть нарушение доступа к спутниковой сети Starlink компании SpaceX, которую использует Украина.

"То, что произошло в Болгарии, Польше и Литве, очень похоже, поэтому кажется почти очевидным, что целью было ограничение доступа к Starlink для нужд Украины", — заявил советник президента.

В то же время он подчеркнул, что следователи пока не могут разглашать дополнительные подробности, чтобы не поставить под угрозу расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что ночью 18 октября была предпринята попытка поджечь литовскую компанию, хранящую коммуникационное оборудование Starlink. Спецслужбы страны заранее знали о подготовке атаки. Благодаря своевременному предупреждению попытка уничтожить терминалы Starlink провалилась.

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StarlinkЛитваподжогРоссия
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