Иранские военные использовали спутниковую связь Starlink для координации операций с ударными беспилотниками и управления войсками на Ближнем Востоке. Владелец SpaceX Илон Маск был в ярости, когда узнал о несанкционированном использовании системы.

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Однако Пентагон не подтвердил ее использование во время конкретного удара по американскому объекту в Кувейте. Об этом сообщает The Washington Post.

В начале марта Маск узнал о двух случаях ненадлежащего использования спутниковых систем SpaceX. Один из них касался Ирана, другой – американских военных.

Иранские силы применяли Starlink для координации военных операций, в частности управления ударными беспилотниками. В то же время 1 марта иранский дрон атаковал американский военный объект в порту Шуайба в Кувейте. В результате удара погибли шестеро военнослужащих США.

Однако в Пентагоне не подтвердили, что во время этой атаки иранские военные использовали именно Starlink.

Известно, что через несколько часов после атаки SpaceX усилила контроль за использованием спутниковой связи. В частности, компания ввела дополнительную проверку личности для пользователей Starlink на самолетах, которые движутся со скоростью более 100 миль в час. Для дальнейшего доступа к сети необходимо было предоставить личные данные и информацию о воздушном судне.

Другой инцидент касался американских ударных беспилотников LUCAS, использовавших военную систему Starshield. Пентагон оплачивал более дешевый тариф, предназначенный для наземных операций, хотя фактически применял систему на дронах. Воздушный тариф стоил в 5 раз дороже.

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Маск публично подчеркнул, что использование коммерческого Starlink в системах вооружения противоречит правилам компании. Он также заявил, что выявленный несанкционированный доступ к спутниковой связи пресекают.

"Использование коммерческого Starlink в системах вооружения нарушает правила компании", – заявил миллиардер.

К концу первой недели марта SpaceX уволила как минимум двух руководителей из-за случаев ненадлежащего использования спутниковой связи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп допускает, что отдаст приказ нанести новые военные удары по Ирану после Нового года, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.

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