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Иран отверг предложения катарских посредников о завершении войны с США как неприемлемые – Reuters

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
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Иран отверг предложения катарских посредников о завершении войны с США как неприемлемые – Reuters
Иран опасается возобновления боевых действий, но отвергает очередное мирное предложение. Источник: Morteza Nikoubazl / NurPhoto / picture alliance

Иранцы получили новое предложение по урегулированию войны с США и Израилем от страны-посредника Катара. Однако в Тегеране не согласились с предложенными условиями, заявив, что они "неприемлемы".

О новом проекте соглашения агентству Reuters сообщил чиновник, осведомленный о переговорах. Другой источник рассказал, что Исламская Республика Иран отклонила предложение.

Что предлагал Катар

Посредники хотели установить семидневный график, который учитывал бы обеспокоенность как Тегерана, так и Вашингтона. Он предусматривал ежедневные шаги "для укрепления доверия", которые должна была выполнять каждая сторона.

Предлагалось начать эти меры уже на следующей неделе. Гарантами соглашения должны были выступить несколько стран.

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Осведомленный о переговорах чиновник, не представляющий Иран, заявил, что инициатива была представлена в воскресенье, 25 октября, и рассматривается Тегераном. Официальный ответ ожидается до конца текущей недели.

Напомним, что Катар вместе с Пакистаном возглавил посреднические усилия по прекращению войны, которая нарушила мировое судоходство и поставки нефти, а недавно распространилась на Саудовскую Аравию и Йемен.

Реакция Исламской Республики Иран

Не назвавший своего имени высокопоставленный иранский чиновник, участвовавший в переговорах, раскритиковал катарский документ. По его словам, в нем изложены лишь "неприемлемые идеи, а не предложение".

Источник добавил, что позиция властей страны по ядерному вопросу остается неизменной.

Вашингтон хочет, чтобы многолетняя иранская ядерная программа стала частью переговоров о прекращении войны, тогда как Тегеран настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты сначала прекратили морскую блокаду и отменили санкции, направленные на ограничение экспорта иранской нефти.

Также Иран отвергает опасения Запада относительно того, что его ядерная программа имеет военный характер.

Риск возобновления обстрелов

Неназванный чиновник заявил, что накануне воскресной встречи в Тегеране возникли опасения, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу, борющийся за еще один срок на выборах, может возобновить атаки на Исламскую Республику. 

В пятницу президент США Дональд Трамп повторил угрозы вновь нанести удар по Ирану. Тем временем представители иранской службы безопасности сообщили Reuters, что у них есть подробные планы атаки на подводные кабели в Персидском заливе, если США и Израиль возобновят активную фазу войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. Там предполагают "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в США.

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