По данным американских спецслужб, Иран разрабатывает планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа путем подрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в столице США Вашингтоне. Выявленный замысел Тегерана очень конкретен и включает определенные места и цели.

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Это уже вызвало бурную подготовку США к чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет CNN со ссылкой на семерых американских чиновников, ознакомившихся с последними разведданными.

В то же время официальные лица до сих пор спорят о том, способен ли Иран реализовать такой замысел и действительно ли он попытается это сделать.

"Источники, знакомые с последними разведданными, охарактеризовали планы Ирана как попытку, на данный момент, оставить себе варианты действий, а не как признак неминуемого нападения. Однако, по словам двух источников, обнаруженные США планы очень конкретны и включают конкретные места и цели", – говорится в статье.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис отметила, что США "отслеживают все потенциальные угрозы, но на данный момент нет никаких реальных угроз национальной безопасности".

Однако американские чиновники расценили эти разведданные как тревожный сигнал о готовности Ирана к эскалации конфликта. Сейчас Тегеран находится под сильным давлением из-за военных ударов США и жесткой экономической блокады, которая, по словам высокопоставленных представителей администрации, "разрушает" страну. По словам источников СМИ, это свидетельствует о том, что Иран сейчас активно планирует возможные атаки на территории США, даже если пока нет доказательств того, что они решили перейти к действиям.

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"Действительно ли у них есть на месте персонал для осуществления этих планов – это спорный вопрос", – отмечает один из источников.

Чиновники предупредили, что Соединенные Штаты чрезвычайно уязвимы для атак с применением нетрадиционного оружия. "Грязные бомбы" – в которых радиоактивные материалы встроены в обычную бомбу – относительно легко собрать. Поэтому Ирану не обязательно тайно ввозить в страну подготовленных агентов: ему достаточно будет просто убедить человека, уже проживающего в США, совершить нападение.

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По словам одного из источников, американская разведка перехватила иранские разговоры, в которых утверждается, что Тегеран спрятал материалы для изготовления бомб на территории США. Чиновники расходятся во мнениях относительно надежности этой информации, но в целом считают, что Ирану было бы очень легко, и даже вполне вероятно, что он уже заранее разместил ядерные материалы или химические вещества, которые можно добавить к обычному оружию.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Иран может готовить покушения на американских дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке и за пределами региона. Подготовка уже достигла "продвинутой стадии". Такое предупреждение сделала американская разведка.