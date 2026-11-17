Иран пригрозил наносить удары по гражданской инфраструктуре вблизи американских и израильских военных баз, если США и Израиль будут атаковать аналогичные объекты на его территории. В Тегеране заявили, что будут считать плотины, порты и электростанции вблизи таких баз объектами двойного назначения.

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Заявления прозвучали на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где переговоры между сторонами зашли в тупик, а атаки низкой интенсивности продолжаются. Об этом заявил спикер иранского парламента и главный переговорщик с США Мохаммед Багер Галибаф, сообщает Вloomberg.

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Галибаф отреагировал на публикацию The New York Times, в которой со ссылкой на неназванных аналитиков говорилось, что многие объекты водной инфраструктуры в Иране могли быть созданы для поддержки наращивания военной мощи страны.

"Новое правило: любая плотина, порт или электростанция вблизи американской или израильской базы являются объектами двойного назначения", – написал он во вторник в соцсети X.

Также иранский спикер заявил, что Тегеран будет применять такой же подход к инфраструктуре США и Израиля.

"Мы будем применять вашу логику последовательно и беспристрастно", – подчеркнул Галибаф.

В то же время в материале The New York Times не утверждалось, что США или Израиль рассматривают возможность подрыва иранских плотин. В публикации лишь приводилась оценка аналитиков о возможной связи водной инфраструктуры с военным потенциалом Ирана.

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На фоне заявлений Тегерана сохраняется угроза эскалации

Масштабные удары по гражданской инфраструктуре означали бы новый этап эскалации войны, которую США и Израиль начали в конце февраля. Президент США Дональд Трамп с начала боевых действий угрожал атаковать гражданские объекты, в частности электростанции.

В последнее время Трамп преуменьшает вероятность возобновления ударов, однако одновременно заявляет, что американские военные готовы выполнить соответствующий приказ.

Кроме того, в понедельник в регион Персидского залива прибыла третья ударная группа американских авианосцев. Это расширило военные возможности президента США на фоне напряженности между сторонами.

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Во вторник Тегеран в третий раз менее чем за неделю нанес удар по Бахрейну. Целью стала американская радиолокационная система на базе Шейх-Иса.

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Как сообщал OBOZ.UA, по данным американских спецслужб, Иран разрабатывает планы атаки на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа путем подрыва "грязной бомбы" или применения химического оружия в столице США Вашингтоне. Выявленный замысел Тегерана очень конкретен и включает определенные места и цели.