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Иран попросил у России системы ПВО: что узнали СМИ

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
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Иран попросил у России системы ПВО: что узнали СМИ
Мохсен Резаи приехал с письмом к Владимиру Путину. Источник: Кремль

Переговоры между Ираном и Россией о поставках из Москвы в Тегеран российских систем противовоздушной обороны продолжаются. По приказу нового аятоллы "республики" Моджтабы Хаменеи на этой неделе Кремль посетил глава "службы безопасности" Ирана Мохсен Резаи с личным письмом российскому диктатору Владимиру Путину; главной темой письма была просьба о поставках Тегерану систем ПВО С-400.

Сейчас иранский режим "оптимистично настроен" на получение от РФ систем ПВО, сообщает The Telegraph, ссылаясь на свои иранские источники. Более того, продолжающиеся переговоры "противоречат заявлениям президента США Трампа о том, что Россия не помогает Ирану", отмечает издание.

Официальные сообщения

Официальных заявлений о встрече Резаи с главой Кремля немного, и они неконкретны.

"С Путиным обсуждались важные региональные вопросы, состоялись важные разговоры о послевоенном периоде и региональных договоренностях в сфере безопасности", – цитирует издание слова самого Резаи.

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Также в Москве и Тегеране сообщали, что стороны вели обсуждение строительства нового газопровода между Россией и Ираном.

Иран попросил у России системы ПВО: что узнали СМИ

Путин и Резаи. Источник: Кремль

Что нужно Ирану

Так или иначе, Иран ранее заключил с Россией ряд соглашений о поставках оружия. Источники The Telegraph утверждают, что Тегеран действует по рекомендациям "секретного комитета иранского парламента". В документе говорится о "развитии стратегических отношений, особенно военных, с независимыми мировыми державами, способными смягчить давление Америки" – Китаем и Россией.

Рекомендации были составлены еще до того, как США и Израиль начали войну против Ирана в феврале текущего года. В документе сделан акцент на усилении (с помощью указанных стран) противовоздушной обороны Ирана, а также на поставках ракет и беспилотников.

Оружие для Ирана

Иран попросил у России системы ПВО: что узнали СМИ

Батарея ПВО С-400. Источник: Кремль

Но "новый запрос на С-400" Россия не удовлетворила и вряд ли удовлетворит, считают в The Telegraph.

Дело в том, что "сейчас противовоздушная оборона России постоянно находится под давлением атак украинских беспилотников и ракет большой дальности, которые бьют по нефтеперерабатывающим заводам, авиабазам и другим объектам". Поэтому "Москве нечего предложить из запасов, независимо от желания Тегерана иметь российские батареи ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Иран уже разработали многолетний план сотрудничества, который охватывает не только энергетику и обход санкций, но и военную сферу. В частности, документ предусматривал помощь Москвы в налаживании производства в Иране отдельных деталей и компонентов для российских самолетов.

Ранее Иран обратился к России с просьбой предоставить современные беспилотники типа "Герань" для возможного использования в войне против США и Израиля.

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