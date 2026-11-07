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Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет: что это означает для его врагов

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,8 т.
Иран официально снял ограничения на дальность применения ракет: что это означает для его врагов
Иран снял ограничения на дальность применения ракет. Источник: Tasnim

Режим Ирана объявил о снятии собственных ограничений на дальность применения ракетного оружия. В так называемом Корпусе стражей исламской революции объяснили это необходимостью вести "асимметричную войну" и, соответственно, наносить удары по врагу "там, где он этого не ожидает".

О снятии ограничений на дальность применения ракет сообщил спикер КСИР, генерал Хосейн Мохеби. В свою очередь, официальные лица США заявили, что технологии космической программы Ирана позволяют стране создавать межконтинентальные баллистические ракеты.

Демонстрация в полевых условиях

Заявление КСИР прозвучало после того, как верховный лидер страны, аятолла Моджтаба Хомейни, предупредил, что "любой вид и уровень угрозы" со стороны США или Израиля встретится с "ответом без географических ограничений". Напомним, что аятолла приказал иранским военным структурам "обновить список военных объектов США и Израиля в зоне досягаемости".

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"Ограничения (на дальность применения ракет, – OBOZ.UA) для нас сняты. И теперь мы должны реально раскрыть эти возможности. Наш долг – продемонстрировать наши возможности в полевых условиях, а не просто озвучивать лозунги", – сказал Хосейн Мохеби.

По его словам, поскольку Иран "ведет асимметричную войну", страна должна продемонстрировать "возможность нанести удар по противнику в точке, о которой он не подозревает". Представитель КСИР подчеркнул, что "такие возможности имеются в распоряжении" иранских военных.

Очень мощная страна

Хосейн Мохеби объяснил необходимость демонстрации военных возможностей Ирана тем, что война с США все еще продолжается.

"Буквально несколько дней назад все слышали, как Трамп заявил, что Иран – очень мощная страна и что он даже не представлял, что у Ирана будет такая сила. Это возвращает нас к стратегии демонстрации наших возможностей в полевых условиях", – сказал он.

Представитель КСИР также добавил, что прошлой ночью в Ормузском проливе "было несколько выстрелов", все они "были оборонными", и "ничего особенного не произошло", просто "был сбит американский самолет".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский президент исключил, что США применят ядерное оружие на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности руководства страны действовать исключительно в интересах национальной безопасности при оценке конфликта с Ираном.

Также американский лидер не исключил возможности расширения масштаба военных операций против Тегерана. По его словам, Вашингтон будет действовать в зависимости от развития ситуации.

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