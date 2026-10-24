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Иран может готовить покушения на американских чиновников – разведка США

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
219
Иран может готовить покушения на американских чиновников – разведка США
Иран готовит покушения на американских дипломатов и военных

Иран может готовить покушения на американских дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке и за пределами региона. Подготовка уже достигла "продвинутой стадии".

Такое предупреждение сделала американская разведка, пишет Аxios. Об угрозах говорится в служебной записке директора Национальной разведки США Джея Клейтона на имя госсекретаря США Марко Рубио.

Иран готовит покушения на американских чиновников

Иран, по данным разведки США, "существенно усилил" усилия по нападениям на американских дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке и за его пределами.

"В частности, по различным каналам мы получили разведывательные данные о том, что Иран существенно усилил усилия, направленные на нападения на американский персонал. Смертоносные заговоры иранских граждан против США достигли продвинутых стадий как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах", – отметил Клейтон в служебной записке для Рубио.

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В документе отмечается, что разведывательная информация об иранских планах убийств должна охватить больше американских сотрудников, чем уполномочены получать ее сейчас.

В записке не указаны конкретные цели, страны за пределами Ближнего Востока или характер атак, однако глава Национальной разведки США уточнил, что соответствующие данные были переданы Госдепартаменту.

Клейтон также предложил максимально снизить уровень секретности конфиденциальной информации, чтобы Рубио мог шире распространять ее среди сотрудников, которые потенциально находятся в зоне риска.

Иран может готовить покушения на американских чиновников – разведка США

Служебная записка Клейтона для Рубио. Источник: скриншот

Издание отмечает, что эти разведданные стали одной из причин, по которым Государственный департамент сокращает персонал нескольких американских посольств на Ближнем Востоке на фоне растущих опасений по поводу более широкого регионального конфликта.

Кроме того, добавляет Аxios, в Вашингтоне также опасаются, что поддерживаемые Тегераном йеменские хуситы могут перейти от атак на Саудовскую Аравию к ударам по другим странам региона.

"Нестабильную ситуацию с безопасностью усугубляет перспектива возобновления военных операций США и Израиля против Ирана, возможно, после промежуточных выборов", – пишет издание.

В частности, о возможности новой эскалации заявил в пятницу, 23 октября, президент США Дональд Трамп.

"Мы можем провести еще одну небольшую операцию "Эпическая ярость", или [иранцы] согласятся [на сделку]... Если они умные, то просто скажут: "Давайте перейдем к делу", но я сомневаюсь, что они так поступят, потому что, возможно, они не умные", – сказал он, выступая на предвыборном митинге во Флориде.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября появилась информация, что США сокращают присутствие войск и дипломатов на Ближнем Востоке.

В частности, Пентагон начал сокращать количество военнослужащих на базах в Иордании, Катаре и Кувейте. В Центральном командовании США эти перемещения называют рутинной оптимизацией боеготовности, однако источники в СМИ связывают их с подготовкой потенциальных ударов по Ирану.

Тем временем Госдеп объявил режим "обязательного выезда" (ordered departure) для некритичного персонала и членов семей из посольства в Саудовской Аравии и перевел большинство диппредставительств в регионе на статус ограниченной деятельности.

Позже Госдеп также приказал сократить количество дипломатического и правительственного персонала США в посольствах в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане, Катаре и Иордании. Распоряжение связано с угрозой нападений хуситов и "иранских террористических заговоров", из-за них в регионе останется только необходимый персонал.

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