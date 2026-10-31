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Иран готовится к эскалации? Хаменеи приказал военным обновить список целей США и Израиля "в пределах досягаемости"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
543
Иран готовится к эскалации? Хаменеи приказал военным обновить список целей США и Израиля "в пределах досягаемости"
Моджтаба Хаменеи. Иллюстративное фото. Источник: Iran International

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить список потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.

Об этом пишет Bloomberg. Издание подчеркнуло, что заявления Хаменеи прозвучали на фоне опасений по поводу возможного возобновления американских и израильских ударов по Ирану.

"На каждый уровень и тип угрозы необходимо немедленно и эффективно реагировать без географических ограничений", – говорится в заявлении Хаменеи руководителям Корпуса стражей исламской революции, армии и Генерального штаба Вооруженных сил.

Хаменеи призвал армию усилить боевую готовность

Иранский лидер поручил военным пересмотреть список возможных целей, включив в него все объекты и ресурсы США и Израиля "в пределах досягаемости вооруженных сил".

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Он также подчеркнул важность готовности к масштабному противостоянию с противниками и призвал армию укреплять свои возможности за счет внедрения новых технологий.

Как отмечает издание, эти заявления свидетельствуют о росте напряженности в Иране и готовности страны к возможной новой волне американских и израильских ударов. В то же время Тегеран демонстрирует намерение усилить ответ на потенциальные атаки, несмотря на возобновление дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта.

Иран исключил переговоры с американской стороной

Между тем, как сообщает The Times of Israel, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не планирует переговоров с США, несмотря на усиление опасений по поводу возможного возобновления боевых действий.

"В настоящее время нет планов встреч с американскими должностными лицами, и любые спекуляции об обратном являются лишь предположениями СМИ", – сказал министр в интервью Al Jazeera.

Напомним, накануне иранцы получили новое предложение по урегулированию войны с США и Израилем от страны-посредника Катара. Однако в Тегеране не согласились с предложенными условиями, заявив, что они "неприемлемы".

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон предупредил страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. Там предполагают "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в США.

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