Иран 26 ноября запустил дроны-камикадзе по Кувейту. Четыре человека получили ранения в результате падения обломков; позднее двое из них – граждане Италии, работавшие на немецкий оборонный концерн Rheinmetall, – умерли.

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Как передает Euronews, в четверг днем из-за сообщения о закрытии воздушного пространства Кувейта ряд международных рейсов был вынужден менять маршруты. Речь шла, в частности, о пассажирских самолетах, пересекавших Ирак в направлении Персидского залива.

Ограничения затронули ключевой воздушный коридор между Европой, регионом Персидского залива и Азией.

Позже в Кувейте сработала ПВО и прогремели взрывы. Представители кувейтской армии сообщили об обстреле "несколькими беспилотниками" и подтвердили материальный ущерб (но не уточнили, что именно и насколько сильно повреждено).

"Иранская агрессия была направлена против жизненно важного объекта. Осколки ранили четырех человек", – говорится в заявлении министерства обороны страны. Потерпевших госпитализировали.

Известно, что это двое граждан Италии, один гражданин Кувейта и еще один – Пакистана.

Министерство иностранных дел Италии уточнило, что оба итальянца в результате тяжелых ранений скончались в больнице.

Что известно о погибших

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил: "Сегодня около 14:00 (по местному времени. – Ред.) дроны атаковали военные объекты противовоздушной обороны в Кувейте. Произошел мощный взрыв, и, к сожалению, оба наших согражданина погибли; пакистанец и кувейтец получили ранения. Наше посольство и кризисный центр ежеминутно следят за ситуацией. От имени правительства выражаю соболезнования семьям жертв".

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Как передает Corriere della Sera, министр указал на Иран как на виновника нападения. "Мы подадим жалобу в иранское посольство в связи с произошедшим", – сказал Таяни, подчеркнув, что удар был нанесен беспилотником, изготовленным в Исламской Республике.

По данным СМИ, жертвами стали 65-летний Антонио Саккоччо из Формии и 36-летний Эмануэле Ло Руссо из Рима, технические специалисты Rheinmetall. Они получили смертельные травмы в результате обстрела комплексов ПВО Skyguard-Sparrow.

Исламская Республика Иран отрицает обстрел

В Тегеране утверждают, что вооруженные силы страны якобы не проводили никаких военных или наступательных операций в регионе, передает Anadolu Ajansı.

Главные истории дня

Старший представитель Вооруженных сил Ирана Абольфазл Шекарчи "категорически и полностью" отверг сообщения об иранской атаке на Кувейт. Он связал это с "историей враждебных действий" израильских и американских войск, обвинив их в причастности к операциям под чужим флагом.

"Обвинение (Ирана. – Ред.) рассматривались как повод для продолжения враждебной деятельности и усилий, направленных на усиление нестабильности в регионе", – заявил Шекарчи.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент США Дональд Трамп допускал, что отдаст приказ возобновить военную операцию против Ирана после Нового года, если страны не смогут договориться. Он назвал переговоры с Тегераном бессмысленными и обвинил иранскую сторону в затягивании дипломатического процесса.