Индийский офицер передал секретные военные планы Пакистану в обмен на интимные фото: как его разоблачили

Индийский офицер ВВС передавал пакистанской разведке секретную информацию о военных планах страны, возможностях авиабазы в Лехе и использовании беспилотников. По данным следствия, взамен он получал от женщины, работавшей на пакистанскую спецслужбу, интимные фотографии.

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Подробности дела содержатся в обвинительном заключении, которое подразделение контрразведки Специального отдела полиции Дели передало в суд Патиала-Хаус. Об этом пишет индийское издание The Times of India. Документ также содержит информацию о попытке пакистанской разведки получить доступ к устройствам других индийских военных с помощью вредоносного программного обеспечения.

Офицера арестовали 30 мая 2026 года.

Секреты в обмен

По материалам расследования, офицер имел доступ к конфиденциальным сведениям о военных планах Военно-воздушных сил Индии. В частности, он передавал информацию об авиабазе в Лехе, ее возможностях и особенностях эксплуатации.

Следователи установили, что военный поддерживал контакт с женщиной с 12 января по 1 апреля 2026 года. Общение происходило через WhatsApp. Несмотря на то, что собеседница находилась в Пакистане, она пользовалась индийской SIM-картой, оформленной в штате Гуджарат.

По версии следствия, пакистанский куратор пытался расширить доступ к секретной военной информации. Для этого он отправил офицеру вредоносное программное обеспечение и поручил установить его на мобильные телефоны и ноутбуки подчиненных.

Таким образом, разведка могла получить данные не только с устройств самого военного, но и с техники других сотрудников Военно-воздушных сил Индии.

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Офицер возглавлял секретное подразделение ВВС Индии. По данным полиции, он также раскрыл информацию о возможностях индийской армии в сфере ведения боевых действий с применением беспилотников и о военнослужащих, задействованных в этих операциях.

Как разоблачили офицера

Подозрения в отношении военного возникли после того, как сотрудники службы безопасности обнаружили у него на рабочем месте на Рейс-Корс несанкционированный iPhone. С учетом специфики его службы офицер не имел права пользоваться таким устройством.

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Во время проверки телефона правоохранители якобы нашли переписку с пакистанской разведчицей и доказательства передачи секретных сведений.

В сообщениях офицер, в частности, рассказывал, что авиабазу в Лехе используют лишь время от времени, а не на постоянной основе. Также он сообщал, что оттуда могут взлетать все типы военных самолетов.

Полиция обвиняет военного в передаче секретной оборонной информации иностранному разведывательному агенту и создании угрозы национальной безопасности Индии.

Ему предъявили обвинение по Закону о государственной тайне Индии и другим соответствующим положениям законодательства.

В то же время суд еще не принял обвинительный акт. Правоохранители также пока не получили необходимого разрешения компетентного органа на привлечение офицера к уголовной ответственности.

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