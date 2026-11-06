Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
765
Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео
По результатам испытаний все поставленные цели были достигнуты

Индия успешно провела летные испытания собственной квазибаллистической ракеты Pralay. Запуск состоялся у побережья штата Одиша в рамках оценочных испытаний с участием заказчика.

По итогам испытаний все поставленные цели были достигнуты. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем посте в соцсети X (Twitter).

Как прошли испытания ракеты Pralay

По словам Раджнатха Сингха, летные испытания ракеты индийского производства прошли успешно. Результаты подтвердили данные, полученные с помощью различных измерительных средств на полигоне.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
912
По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: кто стоит за провокациями
912
По Европе прокатилась волна фейковых сообщений о минировании самолетов: кто стоит за провокациями
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
6
В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно
6
В Болгарии на пляже обнаружили дрон с надписью Shahed: что известно
Иван ЧерленскийИван Черленский
6,3 т.
Во Франции разработали морскую версию баллистической ракеты дальностью 1000 км: как она будет работать. Фото
6,3 т.
Во Франции разработали морскую версию баллистической ракеты дальностью 1000 км: как она будет работать. Фото

Министр обороны Индии назвал запуск важным шагом в укреплении собственного оборонного потенциала страны.

Какие характеристики у ракеты Pralay

Pralay – это твердотопливная ракета класса "земля – земля" с заявленной дальностью полета от 150 до 500 километров.

Она оснащена твердотопливным ракетным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету. Источник: x.com/rajnathsingh

Чем особенны квазибаллистические ракеты

Характерной особенностью квазибаллистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты. Кроме того, они могут выполнять маневры во время полета.

Такие особенности затрудняют обнаружение и перехват ракет системами противоракетной обороны.

Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, на выставке Euronaval 2026 французская компания ArianeGroup представила концепцию противокорабельной баллистической ракеты, созданной на основе наземного комплекса B-STRIKE 1000. Ее морская версия будет иметь заявленную дальность около 1000 км и предназначаться для поражения как надводных кораблей, так и наземных объектов.

Похожие темы
Индияракеты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!