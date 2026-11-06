Индия успешно испытала собственную квазибаллистическую ракету: что известно. Видео

Индия успешно провела летные испытания собственной квазибаллистической ракеты Pralay. Запуск состоялся у побережья штата Одиша в рамках оценочных испытаний с участием заказчика.

Видео дня

По итогам испытаний все поставленные цели были достигнуты. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем посте в соцсети X (Twitter).

Как прошли испытания ракеты Pralay

По словам Раджнатха Сингха, летные испытания ракеты индийского производства прошли успешно. Результаты подтвердили данные, полученные с помощью различных измерительных средств на полигоне.

Министр обороны Индии назвал запуск важным шагом в укреплении собственного оборонного потенциала страны.

Какие характеристики у ракеты Pralay

Pralay – это твердотопливная ракета класса "земля – земля" с заявленной дальностью полета от 150 до 500 километров.

Она оснащена твердотопливным ракетным двигателем, современной системой навигации и интегрированной бортовой электроникой.

РЕКЛАМА

Чем особенны квазибаллистические ракеты

Характерной особенностью квазибаллистических ракет является способность двигаться по более низкой траектории, чем обычные баллистические ракеты. Кроме того, они могут выполнять маневры во время полета.

Такие особенности затрудняют обнаружение и перехват ракет системами противоракетной обороны.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, на выставке Euronaval 2026 французская компания ArianeGroup представила концепцию противокорабельной баллистической ракеты, созданной на основе наземного комплекса B-STRIKE 1000. Ее морская версия будет иметь заявленную дальность около 1000 км и предназначаться для поражения как надводных кораблей, так и наземных объектов.