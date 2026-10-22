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Импичмент Трампа снова в повестке дня: американцы озвучили ожидания от обновленного Конгресса

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
1,0 т.
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп теряет рейтинги, но даже потенциальный импичмент вряд ли закончится его отставкой. Фото иллюстративное

Более половины граждан США (54%) поддерживают объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Более двух третей ожидают, что демократы попытаются это сделать, если получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября 2026 года.

В то же время американцы сомневаются, что этот шаг существенно ослабит позиции Трампа. Об этом свидетельствует новое исследование общественного мнения The POLITICO Poll, проведенное с 16 по 19 октября.

Что показал соцопрос

54% респондентов (среди них 81% демократов и около 25% республиканцев) считают, что лидер Белого дома совершил правонарушения, влекущие за собой импичмент.

Более 41% американцев заявили, что Трамп использовал президентство для финансовой выгоды для себя или своей семьи.

Около трети считают, что конгрессменам-демократам в первую очередь следует расследовать источники обогащения президента и его ближайшего окружения. Еще треть убеждена, что расследование нужно сосредоточить на иммиграционных репрессиях, которые поддерживает Трамп.

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Впрочем, граждане не верят, что инициирование процедуры импичмента будет действенным.

Большинство опрошенных (речь идет о сторонниках как Демократической, так и Республиканской партий) заявили, что первые два импичмента Трампа не повлияли на него или его политику. 24% считают, что очередной импичмент сделает Трампа более популярным, 18% – менее популярным.

Что предшествовало

В 2019 году Палата представителей США впервые инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа, который тогда впервые занимал пост президента. Тогда причиной стали злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. В 2021 году была предпринята вторая попытка – за подстрекательство к восстанию во время штурма Капитолия.

Чтобы импичмент был успешным, его должны одобрить обе палаты Конгресса: большинство членов Палаты представителей (218 голосов) и две трети Сената (67 голосов).

Пока ни один президент в истории Соединенных Штатов не был отстранен от должности по этой процедуре.

Как писал OBOZ.UA, за две недели до промежуточных выборов в Конгресс рейтинг одобрения работы Дональда Трампа опустился до рекордно низкого показателя – 31%. Американцы обеспокоены высокими ценами на бензин и, похоже, готовы "наказать" его Республиканскую партию на выборах, которые состоятся 3 ноября. В то же время Демократическая партия получила самое большое за текущий избирательный цикл преимущество над республиканцами.

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