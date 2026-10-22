Я никогда не думал, что доживу до времен, когда президент Соединенных Штатов Америки фактически будет оправдывать российского диктатора, пока тот бомбит мирные города, уничтожает электростанции и убивает людей в центре Европы, а виновным в продолжении войны будет называть президента страны, которая защищается от агрессии.

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Но Дональд Трамп умудрился сделать и это.

19 октября он заявил журналистам, что Россия, мол, ведет себя совершенно нормально по отношению к Украине и в последнее время не делает ничего особенного. А потом повторил свой любимый тезис о том, что Америка очень многое дала Украине, но ничего не получила взамен.

Предлагаю посмотреть на прилагаемый график Кильского института мировой экономики, потому что он рассказывает об американской политике последних двадцати месяцев гораздо больше, чем все речи Трампа вместе взятые.

С января 2025-го по август 2026 года Германия выделила Украине 14,82 миллиарда евро новой двусторонней государственной помощи, Великобритания – 9,3 миллиарда, Норвегия – 7,29 миллиарда, Канада – 6,54 миллиарда, а Швеция – 6,43 миллиарда евро.

Соединенные Штаты за тот же период выделили 480 миллионов евро.

Еще раз, чтобы мы правильно понимали масштаб американской щедрости при втором президентстве Трампа: маленькая Норвегия выделила Украине примерно в пятнадцать раз больше новой помощи, чем богатейшее государство мира.

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Понятно, что речь идет именно о новых двусторонних правительственных ассигнованиях, а не обо всей американской помощи с начала полномасштабного вторжения, когда США действительно были одним из главных наших союзников. Однако именно это сравнение лучше всего показывает, что произошло после возвращения Трампа в Белый дом.

И теперь человек, который практически прекратил выделять новые американские средства на поддержку Украины, рассказывает миру, что мы ему что-то должны.

Но деньги здесь даже не самое страшное.

Главные истории дня

По сообщению The Washington Post от 19 октября, администрация Трампа задерживает согласование передачи Украине ракет-перехватчиков Patriot, которые европейские государства готовы предоставить из собственных запасов. Формального отказа нет, но нет и необходимого разрешения американской стороны.

То есть европейцы готовы помогать, ракеты существуют, украинские города ежедневно находятся под угрозой российских баллистических ударов, но для их передачи нужна подпись американского чиновника, который почему-то не спешит ее ставить.

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Параллельно появляются сообщения об угрозах ограничить передачу разведывательной информации и о проблемах со спутниковой связью, критически важной для украинской обороны, хотя американская администрация отрицает изменение своей политики.

И все это происходит на фоне попыток Трампа договориться с Путиным о поставках российского дизельного топлива и ослаблении санкций, которые должны лишать Кремль ресурсов для продолжения войны.

Теперь самое интересное.

Пока Трамп называет поведение России нормальным, американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают, что Москва передавала Ирану информацию о расположении американских военных объектов, кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. То есть помогала стране, которая воюет против Соединенных Штатов и создает непосредственную угрозу жизни американских военнослужащих.

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Попробуйте представить, что сказали бы республиканцы, если бы президентом был демократ, который одновременно оправдывал бы диктатора, связанного с оказанием помощи врагу американской армии, и препятствовал передаче оборонительного оружия стране, противостоящей этому диктатору.

Думаю, разговоры о государственной измене звучали бы с каждого телевизора.

Но когда это делает Трамп, значительная часть его политического окружения предпочитает ничего не замечать.

И тут мы подходим к вопросу, который лично меня интересует больше всего: почему президент страны, которая десятилетиями считала себя защитницей свободы и демократии, испытывает такую очевидную политическую симпатию к человеку, построившему свою власть на репрессиях, коррупции и насилии?

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Зеленский недавно сказал в интервью Financial Times то, с чем мне трудно не согласиться: Трамп восхищается автократами и чрезвычайно богатыми людьми, поскольку воспринимает способность десятилетиями удерживать власть как признак личной силы.

И я думаю, что здесь украинский президент попал в самую суть.

Для Трампа Путин – не столько враг американской демократии, сколько представитель той модели власти, которую он сам, похоже, считает идеальной. Без независимых судов, без сильной оппозиции, без постоянной необходимости отвечать на неудобные вопросы журналистов, зато с огромными состояниями, личной преданностью окружения и практически неограниченными возможностями.

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Поэтому его отношение к Зеленскому я объясняю не только политическими разногласиями, но и глубоким неприятием самой идеи о том, что руководитель значительно более слабого государства может отказаться капитулировать перед более сильным, остаться в своей столице во время вторжения и продолжать борьбу, даже когда на него давит президент США.

Зеленского можно и нужно критиковать за его внутреннюю политику, кадровые решения и ошибки, но его отказ сдать страну в 2022 году останется историческим фактом, нравится это Трампу или нет.

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Есть еще одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, не стоит игнорировать.

В Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы в Конгресс, позиции Трампа слабеют, а его политические решения вызывают все больше критики даже среди республиканцев. И вполне возможно, что именно ощущение потери политического контроля заставляет его все откровеннее демонстрировать то, что раньше он пытался прикрывать разговорами о миротворчестве.

Американский экономист, нобелевский лауреат Пол Кругман назвал свою последнюю колонку "The Traitor in Chief", что можно перевести как "Главнокомандующий измены", и сформулировал там очень неприятную для американского общества мысль: Трамп и его политические союзники предают сами ценности, на которых строилась Америка.

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Я бы сформулировал несколько иначе, потому что не считаю справедливым отождествлять Трампа со всеми Соединенными Штатами.

Америка значительно больше любого президента, и там остаются миллионы людей, для которых свобода, верховенство права и ответственность перед союзниками не превратились в пустые слова.

Но именно поэтому нынешняя ситуация настолько опасна.

Проблема уже давно не в том, что Трамп не хочет помогать Украине, а в том, что его администрация все чаще принимает решения, объективно выгодные государству-агрессору, даже когда это противоречит интересам самой Америки.

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И когда президент США называет Россию почти образцовым участником переговоров, пока российские ракеты летят по украинским домам, это уже не дипломатическая эксцентричность и не очередная неудачная фраза для телекамер.

Это сознательный политический выбор, за последствия которого когда-нибудь придется отвечать.

Меня уже давно не удивляет Путин, потому что от него я не жду ничего, кроме насилия и лжи, но меня до сих пор удивляет, насколько легко человек, обещавший снова сделать Америку великой, может разрушать доверие ко всему, что когда-то делало ее по-настоящему великой.

И самая большая ирония заключается в том, что Путину даже не пришлось побеждать Америку, чтобы увидеть, как ее собственный президент помогает ему ослаблять западный мир.

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