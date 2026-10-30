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Главнокомандующий НАТО в Европе заверил, что задержек с поставками ракет для Patriot в Киев нет

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Главнокомандующий НАТО в Европе заверил, что задержек с поставками ракет для Patriot в Киев нет
Гринкевич уверяет, что задержек с поставками боеприпасов для Patriot нет. Источник: Wikipedia, коллаж OBOZ.UA

Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и другое вооружение, входящее в пакеты помощи, оплаченные европейскими союзниками в рамках инициативы PURL. Задержек с поставками боеприпасов для Patriot сейчас нет.

По крайней мере, в этом уверяет главнокомандующий силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич. По его словам, все, что ранее было включено в последний пакет PURL, "не было задержано".

Что говорит генерал НАТО

"Все было доставлено. На самом деле мы получили поставку только на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в подробности о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются", – заверил Алексус Гринкевич.

Он подчеркнул, что "ничто из того, что было включено в пакет PURL и оплачено европейскими союзниками, не было задержано". Речь идет о программе закупки американского оружия под руководством НАТО, которая финансируется другими членами военного альянса.

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"Каждый отдельный запрос на передачу вооружения третьей стороне, поданный правительству США, был одобрен. Мы продолжаем настойчиво работать над наполнением всех будущих пакетов помощи. Мы прилагаем к этому значительные усилия", – добавил командующий НАТО в Европе.

Что предшествовало

Комментарий генерала НАТО стал ответом на опасения союзников, которые утверждали, что не знают, получит ли Украина боеприпасы для Patriot и когда именно они могут поступить. Речь шла о предположениях, что нынешнее руководство США до промежуточных выборов в своей стране не одобрит продажу Киеву "дополнительных" боеприпасов по программе PURL.

Так, бывший посол США в НАТО Курт Волкер предположил, что задержка с поставками ракет для ПВО связана с желанием Вашингтона сохранить запасы вооружения на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Украина получает в среднем лишь 12 ракет в месяц для систем Patriot. Президент Украины во время встречи с Трампом в Нью-Йорке просил утвердить дополнительный пакет ракет на зимний период.

Напомним: бывший президент США Барак Обама раскритиковал политику администрации Трампа в отношении Украины. Он заявил, что сейчас Белый дом отталкивает ключевых союзников и одновременно "преклоняет колени перед Путиным", предавая украинцев, которые борются за свободу и демократию.

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