HIMARS теряет позиции: что известно о РСЗО MARS, которой заинтересовалась Словения

Из-за длинных очередей и экспортных ограничений на американские реактивные системы залпового огня HIMARS, европейские страны все активнее ищут им альтернативы. Одной из таких разработок является немецкая MARS 3 (EuroPULS), закупкой которой, вероятно, заинтересовалась Словения.

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Об этом сообщает немецкое издание Hartpunkt, анализируя заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса после встречи со словенским коллегой. По словам немецкого чиновника, у стран есть значительные перспективы для сотрудничества в оборонной сфере, в частности в вопросах артиллерийских систем, противотанковых мин и беспилотников.

Почему Словения заинтересовалась MARS 3

Предположение о возможной закупке именно этих реактивных систем связано с предыдущими оборонными контрактами Словении. Летом 2025 года страна заказала французские 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Теперь, вероятно, Любляна рассматривает возможность усиления своего арсенала высокоточными РСЗО.

Дополнительным аргументом служит предыдущий опыт сотрудничества с Германией. В 2024 и 2025 годах Словения закупала зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM через контракт, заключенный Бундесвером с немецкой компанией Diehl Defence. Этот механизм может быть использован и для приобретения другого вооружения.

Что известно о немецком аналоге HIMARS

MARS 3 – немецкое обозначение EuroPULS, европейской версии израильской высокоточной реактивной системы залпового огня PULS. Она постепенно становится одним из конкурентов американской M142 HIMARS на европейском рынке. Еще одна альтернатива – южнокорейская K239 Chunmoo, которая также привлекает внимание потенциальных покупателей в Европе.

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Немецкая компания KNDS Deutschland работает над полной локализацией производства PULS в Германии с привлечением местных предприятий. В частности, Diehl Defence разрабатывает новые боеприпасы для системы. Кроме того, MARS 3 получила возможность применять противокорабельные ракеты NSM.

Кто уже заказал MARS 3

Германия заключила рамочное соглашение, предусматривающее закупку до 300 таких систем. Из этого количества 150 комплексов предназначены для Бундесвера, а остальные могут быть поставлены иностранным заказчикам.

Главные истории дня

Среди потенциальных покупателей уже есть Болгария, которая также планирует приобрести MARS 3. Если интерес Словении перерастет в конкретный контракт, она может стать еще одним участником этой программы.

В то же время системы PULS уже стоят на вооружении Нидерландов, Дании и Сербии. Греция также ожидает поставки этих комплексов.

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Напомним, Норвегия выбрала южнокорейскую РСЗВ K239 Chunmoo вместо американской M142 HIMARS. Решаюшими аргументами стали дальность поражения до 500 км и возможность быстрой поставки комплексов.

Как писал OBOZ.UA, США продолжают модернизировать свои реактивные системы залпового огня. В частности, американские специалисты испытали новую ракету для HIMARS, которая должна расширить боевые возможности комплекса.