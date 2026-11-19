В среду, 18 ноября, министр обороны США Пит Хегсет объявил о новом соглашении о военном сотрудничестве с Венесуэлой. Оно охватывает совместные учения, обмен разведданными и другие аспекты сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом в военной сфере.

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Об этом пишет Reuters. Это заявление глава Пентагона сделал во время своего первого визита в страну после того, как американские спецназовцы свергли режим президента Николаса Мадуро.

К нему присоединилась и. о. президента Делси Родригес, которая встретила министра в президентском дворце. Она сказала, что эта договоренность поможет противостоять "общим угрозам" и усилить подготовку вооруженных сил Венесуэлы.

Хегсет заявил, что это партнерство станет началом значительного усиления совместных действий против группировок, занимающихся наркоторговлей.

"Наркотеррористам, которые использовали эту территорию как убежище, – ваше время истекло. Мы будем вас преследовать. Мы вас найдем. И мы вас убьем", – сказал он.

Новое соглашение было заключено на фоне все большего влияния Вашингтона в Венесуэле, особенно в нефтяном секторе. После отстранения Мадуро американские чиновники быстро взялись за формирование будущего страны, сосредоточившись на энергетической политике и инвестициях.

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Эта роль США резко расширилась в августе благодаря соглашению, которое предоставляет североамериканской компании-производителю North American Blue Energy Partners долгосрочный доступ к 17 нефтяным месторождениям, содержащим около пятой части нефтяных запасов страны, в рамках партнерства с правительством Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп предположил, что Венесуэла может стать 51-м штатом Соединенных Штатов. Он заявил об улучшении отношений между Вашингтоном и Каракасом, инвестициях нефтяных компаний и поставках сырья в США.

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